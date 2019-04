Slovenska hiša groze: šli smo po sledi enega najhujših cerkvenih zločinov #Argument

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustvarjalci oddaje Argument, ki bo na sporedu v četrtek ob 21. uri, so obiskali župnijo Artiče na Dolenjskem, v kateri je do leta 2006 deloval župnik Karl Jošt, obtožen spolnih zlorab kar 16 deklic. Župnik je, še preden mu je bila izrečena sodba, v 65. letu starosti umrl zaradi možganske kapi. V zgornjem posnetku si poglejte, kaj sta o njem povedala cerkveni ključar Avgust Berlan in vaščan Artič Jože Arlinger.