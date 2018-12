Najbogatejši zvezdniki na svetu: prvi ima skoraj pet milijard evrov

Prvo mesto na Forbesovi lestvici najbogatejših zvezdnikov zaseda režiser George Lucas, čigar premoženje je ocenjeno na kar 5,4 milijarde ameriških dolarjev (4,7 milijarde evrov). Sledi mu kolega Steven Spielberg s 3,7 milijarde dolarjev (3,2 milijarde evrov), tretje mesto pa si je z 2,8 milijarde dolarjev (2,4 milijarde evrov) prislužila legendarna voditeljica Oprah Winfrey.

Na četrtem mestu je zdaj že upokojeni košarkar Michael Jordan, ki svoje milijone že leta služi z nadvse uspešno znamko Air Jordan in lastno košarkarsko ekipo Charlotte Hornets. Jordanovo premoženje je ocenjeno na 1,7 milijarde dolarjev (1,5 milijarde evrov).

Michael Jordan je na lestvici zahvaljujoč znamki Air Jordan. Foto: Getty Images

Kylie na poti, da postane najmlajša "samorastniška" milijarderka na svetu

Jordanu na petem mestu sledita raper Jay Z in resničnostna zvezdnica Kylie Jenner, oba z 900 milijoni dolarjev (približno 780 milijonov evrov). Najmlajša članica klana Kardashian si je svoje premoženje ustvarila z linijo ličil Kylie Cosmetics, kar ji je v treh letih prineslo neverjeten zaslužek.

Kylie Jenner je uspelo z linijo ličil Kylie Cosmetics. Foto: Getty Images

Forbes jo je julija letos razglasil za najmlajšo med najbogatejšimi ameriškimi poslovnimi ženskami, ki so svoje premoženje ustvarile povsem same, in je na dobri poti, da postane najmlajša "samorastniška" milijarderka na svetu. Trenutno si ta naziv lasti Mark Zuckerberg, ki je milijarder postal pri 23 letih. Kylie je stara 21 let.

Sedmo mesto z 875 milijoni dolarjev (760 milijonov evrov) zaseda iluzionist David Copperfield, osmo raper Diddy, ki ima pod palcem 825 milijonov dolarjev (približno 717 milijonov evrov), deveto mesto pa si delita golfist Tiger Woods in pisatelj James Patterson z 800 milijoni dolarjev (695 milijonov evrov).

Zvezdniki s seznama najbogatejših imajo skupaj 18,7 milijarde dolarjev oziroma 16,4 milijarde evrov, kar je več, kot znaša BDP Islandije.

Preverite še: