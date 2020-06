Forbes je na vrh svoje vsakoletne lestvice najbogatejših zvezdnikov uvrstil Kylie Jenner, potem ko ji je pred enim tednom odvzel naziv milijarderke.

Resničnostna zvezdnica tako ni več "najmlajša samorastniška milijarderka" na svetu, je pa v zadnjem letu s 590 ameriškimi milijoni dolarjev (približno 520 milijonov evrov) zaslužila največ v primerjavi z drugimi zvezdniki.

Za njo so se na seznamu najbolje plačanih uvrstili njen svak, raper Kanye West, teniški igralec Roger Federer, nogometaša Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, sledijo pa jim igralec Tyler Perry, nogometaš Neymar, voditelj Howard Stern, košarkar LeBron James in igralec Dwayne Johnson - The Rock.

Kylie to, da jo je Forbes vrgel z lestvice milijarderjev, ni kaj dosti prizadelo. Foto: Getty Images

Forbes ji očita, da je umetno napihnila vrednost svojega premoženja

Uvrstitev na vrh seznama najbolje plačanih je nekakšna tolažba za 22-letno zvezdnico, ki je brez statusa milijarderke ostala, ker naj bi lagala o vrednosti premoženja in prikazovala napihnjene številke, čeprav je njeno kozmetično podjetje, ki vključuje znamki Kylie Cosmetics in Kylie Skin, vredno bistveno manj.

To so pri Forbesu sicer ugotovili dobro leto po tem, ko so jo razglasili za najmlajšo milijarderko na svetu, ki je svoje bogastvo ustvarila iz nič.

Najmlajša iz klana Kardashian je odločitev Forbesa komentirala v tvitu, v katerem je dala jasno vedeti, da ji Forbesove lestvice ne pomenijo prav dosti. "V kaj sem se zbudila. Mislila sem, da je to ugledna spletna stran. Vse, kar vidim, so netočne izjave in nedokazana predvidevanja. Nikoli nisem hotela nobenega naziva ali se trudila lagati v tej smeri. Pika."

