Kylie Jenner je v tem letu zapravila že več kot 100 milijonov #video

Kylie je v zadnjih mesecih bogatejša za več posestev in zasebno letalo.

Po novici, da je izgubila naziv milijarderke, so ameriški mediji razkrili zapravljive navade resničnostne zvezdnice Kylie Jenner, ki naj bi si v zadnjih mesecih privoščila za več kot 100 milijonov dolarjev nakupov.

Revija Forbes je pred dnevi sporočila, da Kylie Jenner umika s seznama milijarderjev, saj da je umetno napihnila vrednost svojega premoženja in utajevala davke.

Po njihovih izračunih je 22-letna resničnostna zvezdnica zdaj vredna manj kot 900 milijonov dolarjev (približno 800 milijonov evrov) in tako ni več najmlajša milijarderka na svetu, ki je svoje bogastvo ustvarila iz nič.

In medtem ko je revija raziskovala njeno ozadje, se je Kylie ukvarja s prijetnejšimi stvarmi.

Zasebno letalo in nekaj posestev, pa smo tam

Vir je za ameriške medije razkril, da je bila v zadnjih mesecih izjemno zapravljiva: v februarju je kupila od 50 do 70 milijonov dolarjev (od 45 do 63 milijonov evrov) vredno zasebno letalo, to je dala pozneje preurediti tako, da se je ujemalo s temo rojstnega dneva njene hčerke Stormi.

Aprila si je privoščila nakup 36,5 milijona dolarjev (okrog 33 milijonov evrov) vrednega posestva v prestižni soseski Holmby Hills ter še del zemlje ob njenem trenutnem domu v Hidden Hills za 15 milijonov dolarjev (okrog 13 milijonov evrov).

Poleg tega je zapravila še dodatnih 3,25 milijona (2,9 milijona evrov) za zemljo ob počitniški hiši mame Kris v Palm Springsu.

Skupno je tako v prvih mesecih letošnjega leta porabila že okrog 100 milijonov dolarjev (približno 90 milijonov evrov), kar naj bi zaskrbelo celo njene, prav tako zapravljive sestre.

Čeprav zase zapravi res veliko, zna biti tudi dobrodelna. Foto: Getty Images

A kljub temu vseh milijonov naj ne bi zapravila zase, nekaj naj bi jih celo namenila dobrodelnosti: Avstraliji za premagovanje hudih požarov v začetku leta, organizacijam, ki se borijo za pravice žensk, ter losangeleškim bolnišnicam za nakup zaščitnih mask in preostale zdravstvene opreme v času boja proti novemu koronavirusu.

