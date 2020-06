Resničnostno zvezdnico Kylie Jenner so pri reviji Forbes lani razglasili za najmlajšo milijarderko na svetu, ki je svoje bogastvo ustvarila iz nič, pred nekaj dnevi pa so jo s seznama milijarderjev odstranili.

Za to so se odločili po tem, ko so ugotovili, da je lagala o vrednosti premoženja in prikazovala napihnjene številke, čeprav je njeno kozmetično podjetje, ki vključuje znamki Kylie Cosmetics in Kylie Skin, vredno bistveno manj.

Zdaj pa sta Kylie in njena mama Kris, ki je pomagala pri grajenju bogastva vseh svojih hčera, upravičeno panični. To namreč pomeni, da je Kylijin imperij ogrožen.

"Nikoli nisem hotela nobenega naziva"

"Kris in Kylie sta povsem panični, saj se bojita, da bo to zelo škodovalo Kylijini znamki, ali še huje, da bosta imeli zaradi tega težave z vlado," je razkril vir in dodal, da se bojita tudi pravnih posledic zaradi napihovanja vrednosti premoženja ter da sta hčerka in mama vsekakor zaskrbljeni.

A sodeč po Kylijinem tvitu, v katerem je komentirala Forbesovo pisanje, 22-letnica vsega skupaj ne jemlje preveč resno:

"V kaj sem se zbudila. Mislila sem, da je to ugledna spletna stran. Vse, kar vidim, so netočne izjave in nedokazana predvidevanja. Nikoli nisem hotela nobenega naziva ali se trudila lagati v tej smeri. Pika."

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

Nič več milijarderka, ki je "bogastvo ustvarila iz nič"

Ko je Forbes marca lani oznanil, da je Kylie postala najmlajša milijarderka na svetu, ki je svoje bogastvo ustvarila iz nič, se je na revijo usul val kritik, češ da svojega premoženja nikakor ni ustvarila iz nič in da ji je do bogastva pomagala njena svetovno znana družina Kardashian.

Kylie sicer trdi, da so jo starši finančno odrezali pri 15 letih in ji dejali, da mora odslej sama služiti svoj denar.

Prve milijone je začela služiti novembra 2015, ko je ustanovila Kylie Cosmetics, k imperiju pa je nato pripomogla še znamka Kylie Skin. Postaviti lastno podjetje na noge je bilo zanjo bistveno lažje, saj je za seboj že imela ogromno bazo oboževalcev, ki se je nabrala zaradi družinskega šova Keeping Up with the Kardashians.

Prav zato številni menijo, da si ne zasluži naziva najmlajše milijarderke, ki je svoje bogastvo ustvarila iz nič, torej brez pomoči.

Kylie pravi, da se Forbes nanaša na netočne izjave in nedokazana predvidevanja ter da nikoli ni hotela nikakršnega naziva. Foto: Getty Images

Forbes ima lestvico določil, kdo je svoje bogastvo ustvaril iz nič

A pri Forbesu imajo kljub vsemu jasno razdelano lestvico od ena do deset, ki razvršča bogataše glede na to, kako so prišli do svojih milijard. Številka ena opisuje nekoga, ki je podedoval premoženje, a ga ne povečuje, številka deset pa nekoga, ki je povsem sam zaslužen za vsak cent in prihaja iz revne družine.

Dva konkretna primera: tipična enica je Laurene Powell Jobs, vdova Steva Jobsa, ki je po možu podedovala 19 milijard dolarjev, primer lepe desetice pa je Oprah Winfrey, ki jo je v revščini vzgajala mama samohranilka, zdaj pa ima pod palcem 2,5 milijarde dolarjev.

Glede na to Forbesovo lestvico je Kylie Jenner sedmica: "Samorastnik, ki je bil v prednosti zaradi bogatih staršev in imel dobro denarno zaledje."

Celotno lestvico, kako razvrščajo bogataše, si poglejte tukaj.

