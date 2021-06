Kim Kardashian prekinila molk o ločitvi od Kanyeja Westa

Kim Kardashian do zdaj ni javno govorila o ločitvi od Kanyeja Westa, s katerimi imata štiri otroke, a v zadnji epizodi šova Keeping Up With the Kardashians pa se je le odprla o tej temi.

Spodbudila jo je sestra Khloe, potem ko se je Kim razjezila zaradi piškotov, pri čemer je Khloe dejala, da težava tiči drugje, in ne v piškotih. Nato je pokazalo prizor, v katerem Kim joče in razlaga, da tako ne more več živeti: "Zakaj se to še vedno dogaja? On se vsako leto preseli v drugo državo, jaz pa se moram držati pokonci, da lahko vzgajam otroke. Saj je odličen oče," je razkrila, sestra Kourtney pa ji je ob tem dejala, da bo on še vedno dober oče, tudi, če gresta narazen.

Nato je Kim dodala: "Mislim, da si zasluži ženo, ki ga bo podpirala na vsakem koraku in mu sledila, kamorkoli gre, tudi pri selitvi v Wyoming. Jaz ne morem narediti tega. Počutim se kot zguba, a hočem biti srečna."

Skupaj sta bila od leta 2012. Foto: Guliverimage/AP

Zakon dokončno razdrl spor decembra lani

V predogledu finalne epizode je še videti, kako 40-letna zvezdnica mami Kris Jenner pove, da si ni predstavljala takšnega življenja, ko ima štiri otroke, njen mož pa se stalno seli iz države v državo. "Spoznala sem, da nisem srečna."

Zahtevo za ločitev je vložila februarja, potem ko je decembra lani po hudem prepiru spoznala, da je njenega zakona konec. "Kanye se je znesel nad Kim, razmerje pa se po tem ni več pokrpalo," je za revijo Us Weekly razkril vir blizu zvezdnice.

Kardashianova in West sta bila v zvezi od leta 2012, poročila sta se dve leti pozneje. To je bil tretji zakon za Kim (pred tem je bila poročena Damonom Thomasom in Krisom Humphriesem) in prvi za Kanyeja.

