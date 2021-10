Kim Kardashian bo prodajala pajkice za 900 evrov

Najnovejše sodelovanje Kim Kardashian sega od Calabasasa do Italije. Resničnostna zvezdnica je združila moči s prijateljem in umetniškim direktorjem italijanske znamke Fendi Kimom Jonesom. Ustvarila sta modne kose, ki združujejo estetiko obeh blagovnih znamk in predstavljajo hibrid njunih logotipov.

Poleg prepoznavnih hlačnih nogavic in bodijev, ki objemajo ženske obline, bo kolekcija vsebovala majice, obleke, pajkice in puhovke. Gre za eno dražjih sodelovanj med znamkami in cene bodo temu primerne. Gibale se bodo od 800 do 2.500 evrov. V zameno za debele kupčke denarja vam Kim obljublja edinstveno kakovost: "Inovacija v tkaninah in prileganju telesa, kar je značilno za Skims, v kombinaciji s Fendijevo razkošnostjo in kakovostjo se nekaterim morda zdi nepričakovana, vendar so naši cilji in kreativna vizija zelo tesno povezani. To je ta napetost, ki me vznemirja."

Vznemirjen je tudi Kim Jones, ki je idejo o sodelovanju dobil od svojih zaposlenih. "Spomnim se dne, ko so vse ženske v pisarni utihnile in začele buljiti v svoje telefone. Kasneje sem izvedel, da so tako nestrpno čakale lansiranje nove kolekcije Skims." Decembra lani je Kim Kardashian Jonesu poslala kup oblačil iz svoje kolekcije in pogovarjala sta se o morebitnih dizajnih. Sledila sta srečanje v Mehiki in deseturno pomerjanje potencialnih kosov.

Kolekcija, ki bo izšla 9. novembra, navdih črpa iz arhivske kolekcije Fendi, ki jo je prvi predstavil Karl Lagerfeld. Poleg vključevanja skic iz leta 1979, ki v ospredje postavljajo močne barve, tesna krila in oprijete tope brez rokavov, bo velik poudarek tudi na prileganju in obliki, po kateri je znamka Skims najbolj znana.

Odmevna sodelovanja sicer nobeni od znamk niso tuja. Fendi je to jesen združil moči z Versacejem, medtem ko se je znamka Skims povezala z ameriško olimpijsko reprezentanco ter lansirala kampanje s Kate Moss, Megan Fox in Kourtney Kardashian v glavnih vlogah.

