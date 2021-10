Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena najbolj znanih zvezd resničnostnih šovov Kim Kardashian praznuje 41 let. Ob njenem prazniku smo poiskali nekaj njenih najbolj "udarnih" izjav o botoksu, goloti, modi in denarju.

Zvezdnica Kim Kardashian je ženska, ki jo imaš rad ali pa ti gre zelo na živce. Kjerkoli se pojavi in karkoli izjavi pa doseže, po navadi, velik odziv. Za današnji rojstni dan smo poiskali nekaj njenih najbolj "udarnih" izjav.

Foto: Reuters

"Šokirana sem, da sem dobila modno nagrado, saj sem večino časa gola."

"Mislim, da bi bilo zabavno, če bi živela v Beli hiši."

"Botoks zame ni operacija."

"Všeč mi je, ko me ljudje podcenjujejo in so nato prijetno presenečeni."

"Jokala bom ob koncu dneva, ko na sebi ne bom imela več svežih ličil."

"Strije so moj največji strah."

"Ko pridobim kilogram, sem na naslovnicah revij."

"Mami sem najela za teden dni opico, saj je imela sindrom, da je pozabila na otroke v hiši."

"Rada imam goloto."

"Dobivam pisma deklet, ki si želijo, da bi jih posvojila."

"Ne govorim o denarju."

"Sovražim govoriti o sebi."

"Zame je 'skinny' le eden od modelov hlač džins in ne cilj."

"Nikoli se ne bi smeli tehtati. V hiši sploh nimam tehtnice."

"Mogoče ima moja pravljica drugačen konec, kot sem ga sanjala, ampak sem zadovoljna s tem."

"Intimnost je mogoča le v dolgotrajni zvezi. Nisem ženska za eno noč. Kljub govoricam."

"Sem Armenka in zato sem navdušena nad laserskim odstranjevanjem dlak. Roke, bikini, noge, pazduhe ... Celo moje telo je brez dlak."

