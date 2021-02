Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian kot spretna poslovna ženska ve, da je promocijske kampanje najbolje zagnati ob praznikih, saj spodbujajo nakupovanje. In tudi tokrat ni razočarala. Za praznik valentinovo je tako v okviru svoje znamke spodnjega perila SKIMS predstavila novo kolekcijo, za promocijo te pa je angažirala kar svoji mlajši sestri Kendall in Kylie Jenner.

Odete v perilo rdečih barv so vnovič poskrbele za buren odziv na svojih družbenih omrežjih. Tokrat se je največ očitkov glede svojega telesa otepala Kendall. Uporabniki so jo namreč kritizirali, da z objavo fotošopiranih fotografij v spodnjem perilu promovira nerealistične predstave o ženskem telesu.

Profil Problematic Fame na družbenem omrežju Instagram je tako njen selfi poobjavil in ob tem zapisal. "Ta fotografija je zelo obdelana. Kendall je očitno zelo lepa, ampak to niso njeni pravi telesni proporci." Ob tem je profil še pozval uporabnike, naj se ne primerjajo z objavljenimi fotografijami, ker tudi Kendall v pravem življenju ni videti tako, poroča britanski tabloid The Sun.

Precej burna razprava je bila tudi na Twitterju. Obdelovanja fotografij niso očitali samo 25-letni manekenki, temveč so kritizirali kar njeno celo družino, ki sicer redno uporablja najrazličnejše tehnike obdelovanja. Očitno pa je Kendall brala komentarje, saj se je pozneje pod eno od objav odzvala na družbenem omrežju Twitter.

"Imam izjemno srečo. Hvaležna sem za vse, kar imam, vendar želim, da veste, da imam tudi jaz slabe dni in da vas slišim," je zapisala. Uporabnici, ki je na Twitter objavila komentar "Imam 99 težav in če bi zgledala kot Kendall, bi rešila vse," je Kendall odvrnila, da je dekle lepo takšno, kot je. "Ni vse vedno tako popolno, kot se zdi," je zaključila.

i am an extremely lucky girl. appreciative of all that i have. but i want you to know i have bad days too and that i hear you! you are beautiful just the way you are!!! it’s not always as perfect as it may seem ❤️ https://t.co/JcdrlR0hF9