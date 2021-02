Instagram gori: Slavne sestre spet pozirajo v kopalkah #video

Zadnje dneve so družbena omrežja slovitih sester Kardashian-Jenner preplavljena z njihovimi fotografijami v kopalkah. Včasih se na objavah pojavijo tudi skupaj, po čemer lahko sklepamo, da so postavne zvezdnice skupaj odpotovale na neznano destinacijo v toplih krajih.

Sploh najstarejša med njimi, Kourtney Kardashian, se rada pomanjkljivo oblečena pokaže na svojem Instagramu, pri čemer na ogled ponosno postavlja svoje lepo oblikovano telo in bujne obline. Za postavo, ki jo ima po treh nosečnostih, sicer 41-letna zvezdnica trdo gara, rezultati telovadbe pa njenim sledilcem nikoli ne ostanejo skriti.

"Ne morem verjetni, da imaš tri otroke." "41 let. Še nikoli niso bila videti tako dobro." "Imaš najlepšo postavo med sestrami." To je bilo le nekaj pohvalnih komentarjev, ki jih je požela s serijo fotografij, na katerih pozira v rdečem bikiniju. A to še zdaleč ni bila edina vroča dopustniška objava. Na eni fotografiji je skupaj z mlajšo sestro Kendall Jenner, pri čemer obe sedita ob robu bazena in na ogled postavljata sloviti Kardashian-Jenner zadnjici. Spet na drugi je Kourtney sama na peščeni plaži v črnih dvodelnih kopalkah.

Nekaj podobnih objav so na svojih družbenih omrežjih delile tudi ostale sestre Kylie, Khloe in Kim. Ogledate si jih lahko v videu na vrhu članka.