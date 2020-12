To si misli o očitkih, da na Instagramu išče pozornost #video

Igralko January Jones je kontaktiral eden od ameriških medijev in jo prosil za komentar na očitke, da z objavami razgaljenih fotografij na Instagramu išče pozornost. To naj bi trdili njeni prijatelji, ki so v skrbeh zanjo. Poglejte, kako jim je odgovorila.

Zvezdnica serije Oglaševalci (Mad Man) in znanstvo fantastične franšize Možje X (X-Man) January Jones na družbenem omrežju rada pokaže svojo lepo oblikovano postavo tako, da objavi kakšno fotografijo v kopalkah. To naj bi zaskrbelo nekatere njene prijatelji, ki so menda o tem pripravljeni spregovoriti za ameriški The National Enquirer, poroča portal Huffingron Post.

V skrbi jih spravlja očitno iskanje pozornosti prek objavljanja pomanjkljivo oblečenih fotografij, saj je njena igralska kariera še pred začetkom epidemije novega koronavirusa šla po zlu in zdaj na tak način opozarja nase, je v elektronskem sporočilu igralki pisal omenjen medij. Igralko so prosili za komentar na te trditve oziroma očitke.

Njihov e-mail je zvezdnica objavila tudi na svojem profilu na Instagramu, nato pa svoj odgovor podala prek nove objave na Instagramu. Oblečena v rdeče kopalke in nasmejana do ušes drži eno roko ob obrazu, drugo pa ob boku, pri čemer kaže sredinca. Ob fotografijo je šaljivo zapisala le: "Morala sem to narediti." In v ključnik sarkastično dodala še besedo obupana.

Na objavo so se odzvale tudi mnoge njene slavne kolegice, med drugim Jessica Alba, Jamie King in Chrissy Teigen. Zadnja je v svojem značilnem humornem slogu v šali zapisala, da je bila ona tista zaskrbljena prijateljica, ki je hujskala tabloid v zgodbo in da je zelo zaskrbljena zanjo. January pa ji je prav tako v hecu odvrnila, da je vedela, da je bila ona. V bran so ji stopile tudi mnoge njene oboževalke. Nekatere so zapisale, da bi se, če bi same imele takšno postavo, 24 ur na dan objavljale v kopalkah.

Nekaj igralkinih objav tega leta si lahko ogledate v videu na vrhu članka.

Preberite tudi: