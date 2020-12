Tudi sredi zime se razkazuje v bikiniju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je pred časom Kim Kardashian West na željo moža sklenila, da seksi fotografij ne bo več objavljala na družbenih omrežjih, pa se očitno tega ne drži. Vsaj ne dosledno.

40-letna zvezdnica se namreč zadnje čase svojim skoraj 200 milijonom sledilcem spet pogosto pokaže pomanjkljivo oblečena in na ogled postavlja svoje bujne obline. Tokrat je pozirala v zelenem bikiniju, medtem ko je sedela ob jacuzziju na terasi vile v Wyomingu. Ob fotografijah je zapisala le: "Vedno najdi svojo luč."

Njeni oboževalci so seveda novo objavo svoje priljubljene zvezdnice pozdravili s premnogimi všečki in navdušenimi komentarji. A nekateri so se na račun Kim tudi malce pošalili, češ da je njen spodnji del kopalk videti zares majhen. "Kim je videti odlično, a lahko za trenutek govorimo o dejstvu, da je njen spodnji del bikinija videti kot maska za obraz," je šaljivo zapisala ena od sledilk. Podobno je izpostavila tudi druga: "Gospa, obrazno masko nosite narobe."

Nekaj njenih ostalih vročih objav iz preteklih mesecev si lahko ogledate v videu na vrhu članka.

