Kim Kardashian presenetila s to fotografijo izpred 14 let

Kim Kardashian West je na svojem profilu objavila fotografijo s sestrama Kourtney in Khloe iz leta 2006. Sledilci so si bili enotni: le Kourtney je še vedno videti takšna kot nekoč.

Redko razvpite sestre Kardashian-Jenner pokažejo, kako so bile videti dolga leta nazaj, ko obiski lepotnega kirurga in najrazličnejših kozmetičnih salonov še niso bili stalnica. A tokrat je Kim presenetila, saj je na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo iz leta 2006, na kateri pozira skupaj s sestrama Kourtney in Khloe. Vse tri nosijo kopalke ter sončna očala, Kim ima na desni dojki prilepljen tudi obliž (kar seveda budnim očem njenih oboževalcem ni ostalo skrito).

Pod 14 let staro fotografijo se je seveda nemudoma zgrnila množica komentarjev, od katerih se je večina strinjala, da so bile sestre že takrat videti vroče kot le kaj in da so še vedno prave lepotice. A mnogi so vendarle izpostavili dejstvo, da si je po vseh teh letih še vedno najbolj podobna najstarejša od sester Kourtney, medtem ko je predvsem Khloe danes videti povsem drugače.