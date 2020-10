Sredi pandemije Kim na zasebnem otoku priredila prestižno zabavo #video

Samo enkrat v življenju imaš 40. rojstni dan, in če si Kim Kardashian, ti niti situacija z novim koronavirusom ne prepreči, da ga ne bi praznoval. In to ne doma, v krogu moža in otrok. Celotno družino in kopico prijateljev je zvezdnica peljala za zasebni otok ter se s tem pohvalila na Instagramu.

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian je znova dokazala, da če si slaven in bogat, veljajo drugačna pravila. Tudi v času, ko je situacija po vsem svetu zaradi neobvladljivega širjenja okužb z novim koronavirusom resna, ko so bolnišnice nabito polne in ko vsak dan zaradi bolezni covid-19 umre nepredstavljivo število ljudi.

Kim je namreč svoj 40. rojstni dan praznovala v velikem slogu, utrinke si lahko ogledate v videoposnetku na vrhu članka. Najela je zasebni otrok, kamor je z zasebnimi letali prepeljala svojo družino: mamo, sestre in brata z družino ter po vrhu tega še številne prijatelje. In se s tem tudi pohvalila na svojem profilu na Instagramu. Ob številnih fotografijah s praznovanja je zapisala, da se pri 40. počuti nadvse ponižna in blagoslovljena in da niti enega samega dneva ne jemlje samoumevno, še posebej v teh časih, ko vsi nenehno opominjajo, kaj zares šteje.

"Tako sem letošnji rojstni dan praznovala z ljudmi, ki so pripomogli pri tem, da sem se izoblikovala v žensko, kakršna sem danes. Pred situacijo s koronavirusom, mislim, da se nismo zavedali, kakšen luksuz je to, da lahko kam odpotuješ in da si lahko z družino in prijatelji v varnem okolju. Po dveh tednih zdravstvenih pregledov in po tem, ko so bili vsi v karanteni, sem presenetila svoj ožji krog ljudi z izletom na zasebni otok, kjer smo se lahko vsaj za kratek čas pretvarjali, da so stvari spet normalne. Plesali smo, kolesarili, plavali v bližini kitov, se vozili s kajaki, gledali filme na plaži in še mnogo več. Zavedam se, da je to za večino ljudi ta trenutek neizvedljivo, zato sem sama ponižno opomnjena, kako privilegirano življenje imam," je še zapisala.

In pri mnogih sledilcih doživela negativen odziv. Zdelo se jim je namreč nadvse sebično, vzvišeno in celo nedopustno, da kaj takšnega v časih, v katerih smo, sploh naredi, nato pa se s tem še hvali na družbenem omrežju.

"Zelo sebično v časih, ko ljudje umirajo in izgubljajo svoje službe … Poleg tega močno dvomim, da se je vseh 20 in več povabljenih, ki so se udeležili tega, zares izoliralo pred tem," se je glasil eden od mnogih kritičnih komentarjev. Spet druga sledilka pa je cinično zapisala: "Obožujem to, kako se elita socialno ne distancira niti ne nosi mask. Hinavci." Številni so k temu dodali še opomnik, da si takšnega prestiža večina navadnih smrtnikov tudi sicer ne more privoščiti.

