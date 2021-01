Še ena zvezdnica, ki abrahama pozdravlja v kopalkah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Očitno je postalo to, da se ob praznovanju rojstnih dni zvezdnice pokažejo pomanjkljivo oblečene, nekakšen trend. Sploh še, če so stare 50 in več. Zdaj je ob srečanju z abrahamom v zlatih kopalkah pozirala tudi pevka Mary J. Blige.