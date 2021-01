Sredi kolapsa ZDA razkazuje obline, oboževalci zgroženi #video

Jennifer Lopez je z zadnjo objavo na Instagramu dvignila ogromno prahu. Fotografijo, na kateri ponosno razkazuje svojo bujno zadnjico, je objavila namreč ravno v času napada na ameriški kongres, zato so ji mnogi očitali, da misli samo nase in da ne ve, kaj je zares pomembno.

Ko postavna 51-letna zvezdnica objavi fotografijo, na kateri pomanjkljivo oblečena ali povsem razgaljena razkazuje svoje trenirano telo in bujne obline, so oboževalci običajno navdušeni. Zasujejo jo s pohvalnimi komentarji in množično všečkajo objave.

A tokrat je Jennifer Lopez s fotografijo, na kateri je na ogled postavila svojo slavno zadnjico, požela tudi nekaj graje in kritik, ne zgolj pohval. Mnogim se je namreč zdelo neprimerno, da je v urah, ko Trumpovi privrženci napadajo stavbo ameriškega kongresa, ljudje pa v napadih celo umrajo, pevka brezbrižno objavila fotografijo s plaže.

Sploh zato, ker so se številni njeni zvezdniški kolegi nemudoma odzvali na incident in ga na družbenih omrežjih obsodili. V komentarjih pod objavo so ji očitali, da misli samo nase, da ne vidi ničesar okrog sebe in da je bilo njeno ravnanje neprimerno.

Številni drugi zvesti oboževalci so ji stopili v bran, češ da je fotografijo objavila tik pred tem, ko je v medije prišla novica o nasilnih protestih, in da zagotovo ni brala novic, da bi vedela, kaj se dogaja. Spet drugi so zapisali, da se svet konec koncev ne vrti le okrog Amerike in da ima J.Lo ogromno oboževalcev po vsem svetu, te pa morda bolj kot stanje v ZDA zanimajo fotografije s pevkinih počitnic.

Pevka je že pred dnevi sledilce razveselila z objavo kratkega videa, na katerem se je prav tako pokazala v kopalkah. Ogledate si ga lahko na vrhu članka.