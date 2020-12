Jennifer Lopez pravi, da ni uporabila botoksa - vsaj pri 23. letih ne #video

Letos julija je Jennifer Lopez dopolnila že 51 let, česar ji glede na videz ne gre pripisati. A nikar ji ne recite, da je za svoja leta videti dobro. To sovraži, je razkrila v pogovoru za revijo Elle, ko je predstavljala svojo novo linijo kozmetike JLo Beauty. "Hočem, da ljudje rečejo samo, da sem videti čudovito, brez dodatka o mojih letih."

Ravno to si želi tudi za svojo linijo JLo Beauty, ki bo na police prišla januarja prihodnje leto: da se bodo ob uporabi njenih izdelkov vsi počutili krasno, ne glede na starost. "Je številka sploh pomembna?"

Ob tem je delila nekaj svojih lepotnih navad, pri čemer je dejala, da jo o tem sprašujejo že večino njene kariere. "Kadarkoli sem promovirala film ali album, so me vedno spraševali, kako skrbim za svojo kožo."

Zdaj je končno razkrila, zakaj je videti tako dobro, pri čemer je bila z odgovori še vedno bolj skopa.

Jennifer pravi, da lepota prihaja od znotraj. Foto: Reuters

Prisega na notranjo lepoto in olivno olje

Med drugim je dejala, da lepoto ohranja z dnevnimi afirmacijami, in se držala klasične, že oguljene fraze, da lepota prihaja od znotraj. "Pozitivno pogovarjanje samim s seboj resnično ustvari lepo osebo navznoter, kar žari navzven."

Dodala je, da jo že od mladosti spremlja rek: "Do 25. leta imaš obraz, s katerim si se rodil, od 25. leta pa obraz, ki si ga zaslužiš." Tudi tu je nadaljevala, da vse izvira od znotraj: "Moraš biti prijazen in lep navznoter, če želiš to kazati navzven. Postaneš to, kar razmišljaš."

Nato je končno omenila izdelek, ki ji pomaga pri lepoti: olivno olje. Čeprav ga v kopalnici že vrsto let uporablja veliko žensk, pravi, da je to njena velika skrivnost: "Moja mama je včasih govorila, da je olivno olje zdravilo za vse. To je skrivnost, a uporabljam ga že vrsto let in resnično deluje." Ob tem je dodala, da je olivno olje ključna sestavina njene linije.

Prisega pa na olivno olje in kremo za sončenje. Foto: Reuters

Ne botoks, ampak krema za sončenje

Ko pa je beseda nanesla na kozmetične popravke in neinvazivne lepotne posege, se je odgovoru, če jih ima, izognila s zgodbico izpred 28 let, ko naj bi ji prvič predlagali botoks, vendar ga je zavrnila. Mamila sta jo njen tedanji partner in njegova dermatologinja, a se jima ni uklonila.

"Moj takratni fant me je spodbujal, naj poskusim, a sem ga zavrnila. Sprašujem se, kaj bi se zgodilo z mano, če bi takrat pri 23 letih začela z uporabo botoksa, kako bi bila videti danes? Moj obraz bi bil čisto drugačen."

Namesto tega ima drugačen nasvet: redno nanašanje kreme za sončenje, kar ji je že takrat svetoval njen dermatolog. "Nanašajte jo vsak dan, to bi svetovala vsem, tudi 15-letnikom. To je ta velika skrivnost nege kože, ki jo nekateri upoštevajo, drugi ne. Uporabljajo vlažilne kreme, ne pa kreme za sončenje. Jaz pa to počnem že od 22. leta."

To so torej lepotne skrivnosti slavne J. Lo: pozitivne misli, olivno olje in krema za sončenje.