Slovenski podjetnik, ki ve, kako priti v stanovanje Jennifer Lopez #intervju

V Sloveniji je pred 11 leti nastalo podjetje, ki danes izdeluje nepogrešljivo opremo za plesalce, umetnike, nastopajoče v cirkusu, plesne in fitnes studie, pa tudi za "amaterske" navdušence nad vadbo ob drogu, ki si želijo na njem vrteti kar doma.



Lupit Pole si je dobro ime ustvarilo z drogovi za ples; najprej so zasloveli po Evropi, nato pa jih je poneslo čez lužo in v Hollywood. Njihove drogove je možno videti v filmih Snowden in nazadnje v Hustlers, kjer je ob njihovem drogu plesala tudi Jennifer Lopez. Ker je njihova marketinška ekipa odlično opravila delo in že prej predvidela, da bi zvezdnica drog potrebovala že med treningi pred snemanjem filma, so navezali stik z njeno trenerko ter ji na njen dom poslali drog Lupit Pole. Jenniferin odziv? Navdušenje, seveda.



A to je šele začetek, nam razlaga Iztok Vodičar, eden od dveh solastnikov podjetja. Skupaj s partnerjem Janijem Štepcem bosta nadaljevala z opremo za aerial vadbo in se usmerila v cirkuške vode ter morda začela razmišljati še o pravem oglaševanju, saj so do zdaj njihovo ime v svetu predstavljali zgolj ambasadorji v Severni in Srednji Ameriki ter Evropi.

Kako se je začela pisati zgodba Lupit Pole?

Moj partner in soustanovitelj Jani je pred 11 leti pravilno napovedal, da bo ples ob drogu postal šport in da bo zagotovo zanimiv tudi za Slovenijo. Predlagal je, da bi začela drogove uvažati, a sva potem prišla do tega, da če zgolj uvažaš, ne zaslužiš nič, ker je trg premajhen, zato sem rekel, da bomo to naredili kar sami. Tako je prišlo do prvih načrtov, prve konstrukcije in prvega droga. Po testiranju smo ga dali v prodajo v spletno trgovino Mimovrste, kjer je bil razprodan v nekaj dneh. Produkciji smo nadeli ime in čez nekaj mesecev je prišla do nas Ana Jurkovič, ki je hotela ustanoviti prvi studio plesa ob drogu v Sloveniji. A hotela je vrtljive drogove, pa smo rekli, da jih lahko izdelamo, čeprav takrat nisem imel pojma, kako bi to naredili (smeh). Pa nam je uspelo in opremili smo njen prvi studio.

Njene tečajnice so hotele imeti drog tudi doma, saj ko se nekaj naučiš, je potem dobro, da to prakticiraš. Čakal nas je nov izziv, drog za doma, nova tehnologija, zato smo začeli delati enake drogove za doma. Potem je sledilo opremljanje fitnes centrov, drugih plesnih studiev, kasneje smo sponzorirali prvo "pole dance" tekmovanje v Sloveniji, kjer je bila v vlogi sodnice tudi naša sedanja ambasadorka Marion Crampe. Z Janijem sva jo povabila k sodelovanju in ji v Milano, kjer je takrat živela, dostavila darilo, naš drog. Predlagala je, da bi bila naša ambasadorka, češ da v tej industriji obstaja neki vakuum in da je najbolje priti zraven. Kmalu je sledilo sponzoriranje dogodka z Marion Crampe, za katerega smo naredili drogove po meri. Organizator je dogodek okrasil z našimi stiki in našim logotipom, za kar sploh nismo vedeli, nakar so čez noč začela prihajati naročila iz Francije in drugih evropskih držav, nastala je nekakšna norišnica (smeh). Takrat smo postali bolj prepoznavni.

Kdaj je potem prišla Amerika?

Amerika je sledila, ko nam je uspelo v "pole" skupnosti vzpostaviti zaupanje. V tej panogi obstaja tesno povezana "pole dance" skupnost, vsi se med sabo podpirajo, si pomagajo, skupaj gradijo nove smernice. Ko so v Ameriki izvedeli za naše podjetje, so naročila začela počasi kapljati. Največja ovira je bila cena prevoza, kar smo za zdaj rešili z začasnim skladiščem tam.

So ZDA trenutno vaš največji trg?

Še vedno raste in trenutno predstavlja približno polovico naših strank.

Foto: Jan Lukanović

Kako pa je prišlo do preboja v filmsko industrijo, saj smo vaše drogove videli že v kar nekaj filmih?

To ni tako enostavna zgodba, ni se zgodilo kar tako. Najprej moraš narediti kakovostne izdelke, to je osnova. In ko jih imaš, se lahko z njimi pohvališ v marketinškem smislu, da začnejo ljudje zaupati temu izdelku, potem je vse lažje in zanj izvedo tudi zvezdniki.

Torej so iz filmske industrije sami pristopili do vas?

Tako je, najprej za film Iztrebljevalec 2049, z nami so stopili v stik producenti. Snemalo se je na Madžarskem, bili smo blizu, kar je ustrezalo tudi njim, morali pa smo izdelati desetmetrski drog in še nekaj manjših. Ta desetmetrski drog smo naredili, ga dostavili - še jaz osebno sem ga šel montirat - a prizora z njim na koncu niso uporabili v filmu, je pa bil posnet. To je bil naš prvi stik. Oni so nam plačali, mi pa smo bili veseli nove izkušnje. Potem je šlo naprej; ko ti enkrat zaupajo, ko vejo, da imaš to znamko, jo hočejo imeti. Seveda pa moraš biti prisoten na družbenih omrežjih, da poznaš dogajanje, da komuniciraš s strankami, delaš objave, snemaš storyje, vse, kar spada zraven.

Kaj je sledilo po tem?

Potem je bil film Snowden, za kar najprej sploh nismo vedeli. Snemali so v plesnem studiu v Miamiju, ki je bil že prej opremljen z našimi drogovi. Za to sem izvedel, ko sem gledal ta film. Sredi noči sem zbudil celo družino in se drl, da so naši drogovi v tem filmu (smeh).

Shailene Woodley v filmu Snowden:

Nazadnje pa še v Hustlers.

Tako je, a vmes še kaj. Hollywoodska produkcija niso samo filmi, bil je še šov Ellen DeGeneres, kjer je bil predstavljen enak izdelek, ki smo ga potem podarili Jennifer Lopez za snemanje filma Hustlers. Pri Ellen je nastopala naša ambasadorka Marion Crampe, ki je za ta nastop hotela izključno naš drog, ki smo ga morali v 24 urah pripeljati v produkcijo Elleninega šova.

To je namesto nas storil partner naše ambasadorke Sergie Louise Anderson, ki ga je v Los Angeles pripeljal iz San Francisca. Ko vidiš priložnost, jo moraš pač zagrabiti. Lahko bi šli po liniji najmanjšega odpora in rekli, da pač ne bo šlo.

Marion Crampe na drogu Lupit Pole v šovu Ellen DeGeneres:

Kdo pa ga je dostavil Jennifer Lopez?

Glavni akter je bila naša marketinška ekipa. Ta spremlja vse dogajanje, ki zadeva našo panogo, torej ples ob drogu. Ugotovili so, da se bo kmalu snemal film Hustlers in da Jennifer začenja treninge. Z raziskavo smo odkrili, kdo je njena trenerka, Johanna Sapakie, ki je v Las Vegasu delala s Cirque du Soleil. Nato smo odkrili, da je njen kolega v aerial programu naš ambasador Alberto del Campo, s katerim se zelo dobro poznata.

Alberto je stopil v stik z njo, Johanna je bila navdušena, takoj smo imeli videokonferenco, povedali, da lahko za film zagotovimo vso opremo ter da lahko drog priskrbimo tudi Jennifer za treninge doma. Johanna je to predstavila Jennifer in ona je bila navdušena. Zanjo smo naredili drog po meri s sporočili po podiumu, delali smo celo noč in ga poslali k njej. Njena reakcija je bila po besedah Johanne super, bila je zelo vesela.

Kakšna sporočila ste ji zapisali?

Personalizirana, posebej zanjo.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Jennifer Lopez na drogu Lupit Pole, pri 4:48. minuti:

O drogu, ki ga ima Jennifer doma:

Imate še kaj drugih slavnih strank?

Imamo, tudi nekaj Slovenk, a ne bi izpostavljal poimensko. Verjetno pa več, kot si mislimo. Marsikam pošiljamo naše drogove, poleg tega jih lahko kupijo tudi na Amazonu, zato ne moremo vedeti imen.

Kdo so vaše glavne stranke, kakšen je njihov profil?

"Pole" plesalci, ki trenirajo v studiu in/ali doma, ter plesni studii, fitnesi, cirkuške družine, vadbeni centri in vsi, ki jih zanima akrobatika kot nov način vadbe, ki pa ji priljubljenost še vedno raste - na primer vsi, ki iščejo dodatno vadbo, pridejo na koncu do plesa ob drogu. Naše stranke so tudi alternativna gledališča ter različna pole in aerial tekmovanja. Predvsem pa so naše stranke vsi: delamo za vse in se ne omejujemo. Saj tudi podpiramo vse.

Je veliko povpraševanja po drogovih? Bi lahko rekli, da ste našli dobro tržno nišo?

Povpraševanje je, čeprav se sploh še ne oglašujemo. Vse, kar smo naredili do zdaj, je šlo prek ambasadorjev in sodelovanja s "pole dance" skupnostjo, a da bi imeli klasično oglaševanje, pa še ne. Zato mislim, da imamo še veliko manevrskega prostora, pa tudi proizvodnjo bi bilo treba malo okrepiti.

Kako preizkusite nove drogove, ki jih naredite?

Najprej sami, na mehanski način, samo uporabnost in oprijem pa seveda plesalke ob drogu, naši ambasadorji, ki jim jih pošljemo povsod po svetu. Tudi zaradi različnih podnebij, saj sta vlažnost in temperatura zraka pomembni. Vse to vpliva na oprijem in na to, kako se drog vrti.

Kako na vaše delo gledajo Slovenci, tisti, ki ne vedo, da je lahko ples ob drogu tudi šport?

Imamo presenetljivo dobre izkušnje, tudi s strani starejših ljudi, ko jim razložiš. Vedno pa bo obstajala stigma striptiza, s čimer ni nič narobe in jaz ne vidim pri tem nobene težave. Gre za zelo dobro obliko vadbe in tako tudi vzamejo. Ko gledaš nekega performerja ob drogu, vidiš več elementov gimnastike, baleta, fitnesa kot pa kaj drugega. Tista stigma striptiza je počasi v zatonu.

Tako drog obvlada njihov ambasador, Alberto del Campo, zvezdnik Cirque du Soleil:

Kakšni so vaši načrti, ne boste ostali samo pri drogovih?

Pripravljamo opremo za aerial vadbo, to so obroči, svila, viseči drogovi, trapezi ... Bolj za cirkus, tja se usmerjamo.

Aprila vas bomo lahko slišali na poslovni konferenci NetPRO, o čem boste govorili tam?

Tam se bom bolj usmeril v to, kako smo prišli do naše prepoznavnosti in posledica vsega tega je to, da lahko prideš tudi v stanovanje Jennifer Lopez (smeh).

Foto: Jan Lukanović

