Zvezdnica priznala: Ples ob drogu ni za vsakogar

"Najprej se mi je to zdela super stvar. Da bom pač plesala ob drogu in se zraven zelo zabavala," je na rdeči preprogi v Torontu povedala Jennifer Lopez. A kaj ko je kmalu ugotovila, da ples ob drogu ni za vsakogar. "Potem se je izkazalo, da je to pravzaprav zelo težka stvar. Kako naj se vrtim in potem ustavim?" je pripovedovala zvezdnica, znana tudi pod vzdevkom JLo.

Ena od najtežjih stvari, ki jih je morala narediti za vlogo

Komična drama Prevarantke z Wall Streeta, v katerem poleg Lopezove igrata tudi Constance Wu in Julia Stiles, v manjših vlogah pa sta pri filmu sodelovali tudi raperki Lizzo in Cardi B, po poročanju BBC govori o skupini newyorških striptizet, ki poskušajo od svojih klientov z Wall Streeta izvleči čim več denarja.

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez prihodnji teden (še) ne bosta skočila v zakonski stan. Foto: Reuters

Čeprav glavno temo filma predstavlja prijateljstvo med ženskami, to ustvarjalcev ni odvrnilo od snemanja številnih seksualnih prizorov, tudi plesa ob drogu, ki ga je morala izvesti JLo. Ta je včeraj v Torontu poudarila, da je med treningi kljub dolgoletnim plesnim izkušnjam večkrat postala omotična, med vajami pa je staknila tudi precej modric.

"Človek bi si mislil, da mu bo pomagalo to, da je plesalec, vendar to ne drži. Sicer se dobro premikam, vendar pa nisem pripravljena na akrobacije in nimam moči, ki je potrebna za to. Na srečo sem imela izjemnega učitelja, vendar je bila to ena od najtežjih stvari, ki sem jih morala do zdaj narediti za vlogo. Res je bolelo," je še dodala zvezdnica.

V zakonski stan za zdaj še ne bo skočila

JLo se je v zadnjih dneh pod drobnogledom medijih znašla tudi zaradi zasebnega življenja. Po nekaterih informacij naj bi že prihodnji teden skočila v zakonski stan s svojim 44-letnim zaročencem, nekdanjim igralcem bejzbola Alexom Rodriguezom. Po poročanju tabloida TMZ se to še ne bo zgodilo, vendar pa naj bi se JLo in A-Rod že lotila priprav na poročno slavje.