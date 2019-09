Igralka razkriva: Za zapeljivimi prizori veliko znoja in modric #video

Jennifer Lopez se je na prizore, kjer obiskovalce striptiz kluba navdušuje s plesom ob drogu, začela pripravljati nekaj tednov pred snemanjem, kar je v primerjavi z ustaljenim učenjem plesa ob drogu precej malo, je povedala za E! News. Njena soigralka Cardi B, ki se je pred kariero raperke in igralke tudi v resničnem življenju preživljala kot striptizeta, se je namreč gibov in posla učila več let.

Svoj le nekaj tednov dolg tečaj, ki se je odvijal kar pri igralki doma pod budnim očesom nadarjene učiteljice plesa ob drogu, in utrinke iz zakulisja snemanja zapeljivega filmskega prizora je z oboževalci v obliki 13-minutnega J. Lo videa delila na spletu. V njem lahko vidimo, da začetki njenega v filmu dih jemajočega plesa niso bili prav nič glamurozni in seksi. Piruete, dvigi in spusti ter nekaj akrobacij v obliki visenja na glavo so bili povsem novo področje, ki ga je morala osvojiti, učenje veščin plesa ob drogu pa je terjalo kar nekaj modric in bolečin.

Več si lahko ogledate v spodnjem videu.

Tudi sicer se je morala 50-letna zvezdnica za vlogo striptizete Ramone v filmu The Hustlers (slovenski prevod se glasi Prevarantke z Wall Streeta), spraviti v vrhunsko fizično kondicijo. Ker v filmu kaže precej gole kože, se je Jennifer izklesala do popolnosti, mišičasto telo pa večkrat tako ona kot njen zaročenec Alex Rodriguez pokažeta na družbenih omrežjih.

S plesom ob drogu se krepi celo telo

Ples ob drogu je sicer odlična vadba, s katero krepite predvsem mišice trupa in rok, ves čas pa delajo tudi mišice nog in zadnjice. V eni uri porabite tudi kar nekaj kalorij, predvsem pa ženske prek čutnih gibov in zapeljivega plesa pridobivajo samozavest.

Priljubljenost plesa ob drogu tako v svetu kot tudi pri nas v zadnjih letih narašča, o čemer priča dejstvo, da pri nas obstaja kar nekaj plesnih studiev, ki ponujajo tečaje plesa ob drogu.

Prispevek o plesu ob drogu si oglejte spodaj: