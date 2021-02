Kim in Kanye sta opravila: tudi govorita več ne

Le še vprašanje časa je, kdaj bo eden od njiju na sodišče tudi uradno vložil dokumente za ločitev, kajti med njima je zagotovo konec, pravijo viri, ki so jima blizu. Kim in Kanye sta menda prišla celo tako daleč, da niti govorita ne več.

Kim Kardashian in Kanye West že nekaj časa nista na istih bregovih in čeprav je kazalo, da bosta zakon nekako uspela rešiti, se to zagotovo ne bo zgodilo, so za portal E! News povedali viri, ki so jima blizu. Sama pri sebi sta oba potegnila križ čez svoj zakon, že nekaj časa ne živita več skupaj, celo govorita več ne.

"Povsem sta opravila drug z drugim in ne pogovarjata se več. Ona skuša ostati močna in nekako nadaljevati s svojim življenjem," je razkril vir, ki je blizu resničnostni zvezdnici. Dodal je, da je to, kdaj bo na pristojne institucije vložila vlogo za ločitev, le še vprašanje časa. Tega še ni naredila le zato, ker ne ve, kako uradno naznaniti ločitev, in ne zaradi tega, ker bi še dajala kaj možnosti zakonu.

"Trudi se ostati močna in nadaljevati z življenjem," pravijo viri, ki so blizu zvezdnici. Foto: Getty Images

A tudi Kanye svoje žene ne namerava prosjačiti za še eno možnost in je tudi sam povsem dvignil roke nad njuno zvezo, dodajajo drugi viri. "Tudi Kanye je povsem zaključil z zakonom in je šel naprej. Ne zanima ga, zakaj Kim odlaša z naznanitvijo ločitve. Sam bo vložil (ločitvene papirje, op. p.) pred njo, če bo treba. Enako močno si želi ločitve kot Kim," so povedali.

Zvezdnika sta se poročila leta 2014, skupaj pa imata štiri otroke. H koncu njunega zakona so v veliki meri pripomogli javni izpadi, ki jih je v zadnjih nekaj mesecih imel 43-letni raper in v katerih je med drugim razkril mnoge zasebne stvari njunega življenja. Med drugim tudi to, da sta razmišljala o splavu, ko sta izvedela, da je Kim noseča z njuno prvorojenko North.

Kasneje se je oglasila tudi Kim, ki je končno priznala, da se mož spopada z bipolarno motnjo. V tednih, ki so sledili, sta dajala vtis, da se močno trudita zakon rešiti. A kot kaže, so bili vsi napori zaman, uradna ločitev je zdaj le še vprašanje časa.

Menda je samo še vprašanje časa oziroma logistike, kdaj bo eden od njiju na sodišče vložil zahtevo za ločitev. Foto: Guliverimage/AP