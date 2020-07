Nova razkritja burne romance: Kim in Kanye že leto živita ločeno #video

Na dan prihajajo nove podrobnosti o zakonu resničnostne zvezdnice Kim Kardashian in raperja Kanyeja Westa, ki je pred desetimi dnevi doživel javni zlom in razkril mnoge podrobnosti iz svojega in ženinega zasebnega življenja. Kim in Kayne naj bi že leto dni živela ločeno, njen obisk pred dnevi, ko je iz Los Angelesa priletela v Wyoming, kjer biva Kanye, pa naj bi bilo dokončno slovo.

Viri, ki so blizu slavnemu paru, ki je navzven živel popolno zakonsko življenje, so vse glasnejši, medtem ko Kim Kardashian in Kanye West za zdaj še bolj ali manj molčita. Za portal Us Weekly so tako razkrili, da zvezdnika že kakšno leto dni živita ločeno – 43-letni raper na svojem skoraj 12 milijonov evrov vrednem ranču v Wyomingu, 39-letna resničnostna zvezdnica pa v njuni prestižni vili v Los Angelesu.

"Kanye je bil zadnje leto v Wyomingu. Kim gre tja približno vsakih pet tednov in pripelje otroke s sabo. Ko sta skupaj, so stvari med njima v redu, a nista zares preživljala časa skupaj, ker je dejansko preselil svoje življenje v Wyoming, a tam vsi skupaj nimajo življenja, tam ne hodijo otroci v šolo, tam ne živi njuna razširjena družina," je za Us Weekly povedal anonimni vir.

Kim in Kanye preživljata težke čase. Foto: Getty Images

Kim po pogovoru s Kanyejem že odletela nazaj v Los Angeles

Potem ko je Kanye, ki kandidira za predsednika ZDA, na prvem političnem shodu doživel zlom – že dolga leta se namreč spopada z bipolarno motnjo – in v solzah delil nadvse zasebne reči, se je Kim o moževi diagnozi razpisala na družbenem omrežju Instagram, nato pa sama odletela k njemu v Wyoming. Tam so ju paparaci ujeli med napetim pogovorom v avtomobilu, kjer je Kim planila v jok.

A že kmalu, po le nekaj dneh, je sama odletela nazaj v Los Angeles, piše portal People. "Zdi se ji, da je poskusila že vse. Od Kanyeja ne dobiva tistega, kar potrebuje. Na neki točki je odletela k njemu v Cody, da mu pove, da je zakona konec, in da se poslovi," pripovedovanje tistih, ki so blizu zvezdnici, navaja omenjeni portal.

Par naj bi že leto dni živel ločeno. Foto: Getty Images

Nagiba se k ločitvi, a Kanyeja še vedno ljubi

Čeprav je ločitev nekaj, česar si Kim nikakor ne želi. "Zelo je razdvojena. Ne želi si biti ločenka s štirimi otroki. Zaveda se, da je finančno preskrbljena, a skrbi jo za otroka in za partnerski odnos. Nadaljevala bo ločitvene postopke, a kdo ve, ali bo dejansko podpisala ločitvene papirje," še dodajajo viri.

Kim namreč še vedno ljubi svojega moža in verjame, da je Kanye ljubezen njenega življenja. A zaradi težav, ki jih ima in jih noče reševati s strokovno pomočjo, se počuti, kot da ji drugega kot ločitev ne preostane, saj želi zaščititi sebe in njune štiri otroke. Moža je tudi skušala prepričati, da opusti kandidaturo za predsednika in se raje posveti reševanju psihičnih težav, ki jih ima, a noče o zdravljenju menda niti slišati. "Zanjo ni zdravo, da je v njegovi bližini. In, iskreno, tudi za otroke ne. Mora rešiti težave, ki ga pestijo, da bo lahko spet mož in oče," še dodajajo viri.

