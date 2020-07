Drama se nadaljuje: Kanye se je hotel ločiti od Kim #video

Raper Kanye West, ki se je odločil kandidirati za predsednika ZDA, je na prvem političnem shodu presenetil z intenzivnim govorom, v katerem je razkril tudi nekatere nadvse osebne stvari. Med drugim tudi to, da sta z ženo Kim Kardashian razmišljala o splavu, ko sta zanosila z najstarejšo hčerko North.

Nato pa je z izlivi resnice nadaljeval še na Twitterju, kjer je med drugim napisal, da ga skušata Kim in njena mama Kris Jenner skupaj z zdravniki zapreti v hišo in da svoji tašči Kris ne bo več pustil v bližino svojih štirih otrok, poroča portal People. Te tvite je nato raper izbrisal.

A danes že nadaljuje z novimi, dramatičnimi objavami. Najbolj je presenetil tvit, v katerem je priznal, da se je pred časom že skušal ločiti od Kim.

Foto: zajem zaslona/Twitter

Kanye, ki se spopada z bipolarno motnjo, naj bi bil trenutno v hudi manični epizodi in zato mu je Kim hotela priskrbeti zdravniško pomoč. Takoj po njegovem nastopu na političnem shodu je nameravala odleteti iz Los Angelesa k njemu v Wyoming, kjer se trenutno nahaja. "Ve, da je bolan. Vsi vedo to. Rada bi, da se pozdravi, ne želi si, da je takšen. Trenutno je zelo vznemirjena," je o počutju Kim za portal People povedal vir, ki ji je blizu.

Ker pa njen mož noče pomoči in ker nad njo in njeno družino besni na Twitterju, zvezdnica trenutno čaka in ne naredi ničesar. "Zdi se ji, da je nespoštljiv ne samo do nje, ampak do njene celotne družine. Sama je bila do njega v zakonu vedno spoštljiva. Vedno ga je podpirala, znova in znova mu je stala ob strani, ne glede na to, kako neumno je bilo to videti. In če ji kdaj ni bilo všeč, kar je počel, če se ni strinjala s stvarmi, ki jih je govoril, je bila tiho. Tudi zdaj tiho čaka in se odloča, kakšen bo njen naslednji korak," je še dodal vir.