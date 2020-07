Kim Kardashian prekinila molk: Moj mož ima bipolarno motnjo

Medtem ko je raper Kanye West v zadnjih nekaj dneh oziroma tednih vzbujal pozornost z napovedmi predsedniške kandidature in poplavo bolj ali manj razumljivih objav na Twitterju, je njegova žena Kim Kardashian West molčala. Tudi ko jo je med drugim obtožil, da ga je poskušala proti njegovi volji odpeljati na psihiatrično zdravljenje.

Zdaj se je resničnostna zvezdnica vendarle oglasila z daljšim sporočilom za javnost, ki ga je objavila na Instagramu.

Foto: Instagram

"Kot mnogi že veste, ima Kanye bipolarno motnjo," je začela izjavo, "in vsakdo, ki jo ima oziroma ima ljubljeno osebo s to motnjo, ve, kako neizmerno zapleteno in boleče je to razumeti."

"Nikoli nisem javno govorila o tem, kako je to vplivalo na naše življenje, ker želim zaščititi najine otroke in Kanyejevo pravico do zasebnosti, ko gre za njegovo zdravje," je nadaljevala, "toda zdaj se mi zdi, da moram spregovoriti zaradi stigme in nepravilnih domnev glede duševnega zdravja."

Pojasnila je, da Westu ne morejo pomagati, dokler sam ne pristane na to: "Tisti, ki razumete duševne motnje oziroma kompulzivno vedenje, veste, da je družina brez moči, če oseba ni mladoletna."

"Kanye je tarča kritik, ker je javna osebnost in ker njegova dejanja včasih sprožijo močna čustva in mnenja. Je genialna, a zapletena osebnost, umetnik in temnopolti moški, ki ga je doletela boleča izguba matere," je zapisala, "spopadati se mora s temi pritiski in izolacijo, kar njegova bipolarna motnja le še okrepi. Tisti, ki ste mu blizu, veste, da njegove besede včasih ne odražajo njegovih namenov. Bipolarna motnja ne zmanjša ali izniči njegovih sanj in kreativnih zamisli, ne glede na to, kako neznanske in nemogoče se komu zdijo. To je del njegove genialnosti in vsi smo bili že priča, da so se mnoge njegove velike sanje uresničile."

Sporočilo je zaključila s prošnjo javnosti in medijem, naj bodo sočutni z raperjem in njegovo družino.

Preberite še: