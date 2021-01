Ameriški mediji: Kim Kardashian in Kanye West se ločujeta

Kim Kardashian in Kanye West se ločujeta, poroča ameriški tabloid New York Post, na katerega se sklicuje več drugih ameriških medijev, novico pa naj bi potrdilo več dobro obveščenih virov.

"Tega nočeta razglašati, toda med njima je konec," je povedal eden od virov in dodal, da je Kardashianova že najela ločitveno odvetnico Lauro Wasser, h kateri se ob ločitvah radi zatekajo zvezdniki.

Govorice o težavah v zakonu 40-letne resničnostne zvezdnice in 43-letnega raperja se pojavljajo že dolgo, še glasnejše pa so postale med božično-novoletnimi prazniki, ki sta jih zakonca Kardashian-West preživela ločeno.

West je december preživel na svojem ranču v Wyomingu, stran od ženine družine, ki je medtem prirejala ekstravagantne zabave. Fotografije s teh je na Instagramu redno objavljala njegova žena, ki na njih tudi zelo očitno ni nosila ne poročnega ne zaročnega prstana.

Eden od virov je za omenjeni tabloid zatrdil, da Kim Kardashian ne zdrži več v zakonu z raperjem, ki že nekaj časa buri duhove s kontroverznimi, včasih že kar škandaloznimi izjavami in potezami, kot je bila kandidatura na ameriških predsedniških volitvah.

Neki drug vir je medtem izjavil, da ima tega zakona pravzaprav dovolj Kanye West, ki ga moti razsipno življenje družine Kardashian, resničnostni šovi, ki jih neprenehoma snemajo, pa se mu zdijo nevzdržni. "Dovolj ima te družine," je dejal vir, "nič več noče imeti z njimi."

To je sicer tretji zakon (in ločitev) za Kim Kardashian in prvi za Kanyeja Westa. Poročila sta se leta 2014 in imata štiri otroke.