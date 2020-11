Kanye West je priznal poraz na predsedniških volitvah, toda ...

Medtem ko v ZDA še vedno vlada negotovost, kdo bo prihodnji predsednik, pa je nekaj vendarle jasno: to ne bo raper Kanye West. Vsaj do leta 2024 ne.

Čeprav njegovih napovedi o sodelovanju na ameriških predsedniških volitvah skoraj nihče ni jemal resno, se je raper Kanye West dejansko pojavil na glasovnicah v 12 zveznih državah.

In dejansko je dobil tudi nekaj glasov, čeprav še zdaleč ne dovolj, da bi kakorkoli ogrozil glavna kandidata, Donalda Trumpa in Joeja Bidna. Da iz zmage na letošnjih volitvah ne bo nič, je West že priznal na Twitterju, ob tem pa namignil, da bo čez štiri leta znova poskusil. "No ja," je tvitnil in dodal "Kanye 2024".

Raper je sicer v vseh zveznih državah, kjer so ga uvrstili na glasovnico, zbral po več kot tisoč glasov, poroča ameriška tiskovna agencija AP, v Tennesseeju celo več kot deset tisoč, v Minnesoti in Kentuckyju več kot šest tisoč, v Oklahomi in Koloradu pa več kot pet tisoč.

