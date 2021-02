Medtem ko poročajo o njeni ločitvi, se Kim v bikinkah nastavlja oboževalcem #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

40-letna zvezdnica Kim Kardashian ne slovi ravno po svoji sramežljivosti in vsake toliko vseeno poskrbi, da svojim oboževalcem postreže s kakšno razgaljeno fotografijo, na kateri so razvidne njene obline in izklesano telo. Tokrat se je fotografskim objektivom nastavljala v zelenem bikiniju, medtem ko je sedela nekje med bujnim rastlinjem.

Z možem več ne govori

Če gre sklepat po objavah, 40-letnice prav nič ne ganejo medijska namigovanja, da naj bi se ločevala od svojega moža, glasbenika Kanye Westa. Tuji mediji namreč poročajo, da je le še vprašanje časa, kdaj bo eden od njiju tudi uradno vložil dokumente za ločitev, kajti ljubezni med njima naj bi bilo konec, poročajo viri, ki so jima blizu.

Njunega zakona naj bi bilo konec. Foto: Reuters

Da zakonca Kardashian - West že nekaj časa nista na istih bregovih, je bilo sicer že znano. A situacija naj bi bila menda zelo resna. "Povsem sta opravila drug z drugim, tudi pogovarjata se ne več. Ona skuša ostati močna in nekako nadaljevati svoje življenje," je razkril vir, ki je blizu resničnostni zvezdnici. Dodal je, da je to, kdaj bo na pristojne institucije vložila vlogo za ločitev, le še vprašanje časa. Tega še ni naredila le zato, ker ne ve, kako uradno naznaniti ločitev, in ne zaradi tega, ker bi še dajala kaj možnosti zakonu.

Zvezdnika sta se poročila leta 2014, skupaj pa imata štiri otroke. H koncu njunega zakona so v veliki meri pripomogli javni izpadi, ki jih je v zadnjih nekaj mesecih imel 43-letni raper in v katerih je med drugim razkril mnoge zasebne stvari iz njunega življenja. Med drugim tudi to, da sta razmišljala o splavu, ko sta izvedela, da je Kim noseča z njuno prvorojenko North. Pozneje se je oglasila tudi Kim, ki je končno priznala, da se mož spopada z bipolarno motnjo.