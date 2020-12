Kako je hiša Kardashianovih pristala v tem božičnem filmu? #foto

Gre namreč za posnetek zunanjosti hiše, v kateri naj bi živela Kris Jenner iz resničnostnega šova o razvpiti družini Kardashian (Keeping Up with the Kardashians). A to v resnici sploh ni dom mame slavnih deklet Kardashian in Jenner. Posnetek zunanjosti te hiše so namreč v šovu uporabljali samo iz varnostnih razlogov.

"Dom" Kris Janner, ki se pojavi tudi v filmu Varuška za božič.

Njena najslavnejša hči Kim Kardashian je, ko je na dan prišla novica, da v šovu ne prikazujejo zunanjosti njihove prave hiše, povedala: "Moja nekdanja hiša na Beverly Hillsu je bila res moj dom. Ljudje so se neprestano zbirali pred hišo in zvonili na moja vrata. Večkrat smo morali klicati celo policijo. Bilo je zelo nevarno. Tudi turistov je bilo ogromno, saj so zunanjost moje hiše prepoznali iz šova. Prav zato smo se odločili, da je nevarno kazati zunanjost naših pravih domov. Zdaj za to raje uporabljamo posnetke drugih hiš."

Zgodba filma Varuška za božič

Komični film Varuška za božič, v katerem igrata Emmanuelle Vaugier in Dean Cain, govori o Ally Leeds, ki je diplomirala z odliko, vendar ji ne uspe najti službe. Na razgovoru z lastnico znane oglaševalske agencije razočarana dobi ponudbo za delo varuške, a ker potrebuje denar, jo sprejme. Delo ji gre nepričakovano dobro od rok, čeprav sta otroka vzgojena s trdo roko.

Božična romantična komedija Varuška za božič bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu. Polepšajte si božične praznike tudi s spremljanjem odličnih božičnih filmov na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.