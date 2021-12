Kim Kardashian je bližje temu, da postane odvetnica

Kim Kardashian je leta 2019 povedala, da si želi postati odvetnica. Zdaj je po dveh letih v četrtem poskusu opravila izpit "baby bar", prvega od dveh pravosodnih izpitov, ki jih bo morala Kim opraviti, da dejansko postane odvetnica.

Na družbenih omrežjih ni skrivala navdušenja, ko je objavila, da je opravila izpit. Kim, ki je pred tem trikrat padla na tem izpitu, je priznala, da ta pot ni bila lahka.

A 41-letna Kardashianova ne bi bila zvezda družbenih omrežij, če na Instagramu ne bi objavila serije fotografij sebe, kako se občuduje v ogledalu. "Ko se gledam v zrcalo, sem resnično ponosna na žensko, ki zre vame," je zapisala in nato na kratko povzela dolgo pot do uspešno opravljenega izpita.

Kim je svoje muke z izpitom dokumentirala tudi v družinskem resničnostnem šovu Keeping Up With the Kardashians. V času enega od poskusov opravljanja testa je imela covid-19 in 40 stopinj vročine. Na koncu se je izplačalo.

"Najboljši odvetniki so mi povedali, da je to skoraj nemogoča pot in težja od tradicionalnega študija prava, vendar to je bila moja edina možnost in počutim se odlično, da sem tukaj in na poti, da dosežem svoje cilje."

"Vem, da bi bil moj oče tako zelo ponosen name in dejansko šokiran, da je to zdaj moja poklicna pot. Ampak bi bil tudi moj najboljši študijski partner. Baje je slovel po tem, da se je norčeval iz ljudi, ki niso opravili izpita v prvo, kot ga je on, ampak bi bil moj najglasnejši navijač!"

"Bistvo je, da nikoli ne obupajte, tudi če se držite za nit, zmorete! Pomislite na to in naredite, ker se človek počuti tako dobro, ko pride na drugo stran!"

Njen oče je bil Robert Kardashian, poslovnež in eden slavnejših odvetnikov v ZDA, ki je med drugim branil tudi svojega prijatelja O. J. Simpsona v enem bolj razvpitih sodnih procesov.

Kim Kardashian je že večkrat gostovala v Beli hiši, kjer je razpravljala o reformi kazenskega zakonika.

