Kim Kardashian iz Afganistana rešila 30 nogometašic z družinami

Foto: Guliverimage Ekipa 30 afganistanskih mladink je v Veliko Britanijo prispela v četrtek zjutraj, potem ko so jih iz Pakistana prepeljali na letališče v Londonu. Kim Kardashian je na prošnjo rabina Mosheja Margarettena financirala njihov čarterski let.

Margaretten, ki je ustanovitelj združenja Tzedek, ki se odziva na svetovno revščino, je z zvezdnico resničnostnih šovov že sodeloval pri reformi kazenskega pravosodja v ZDA. "Uro po najinem pogovoru prek Zooma sem prejel SMS, da želi financirati njihov let," je povedal. Mladinke so prejele tudi finančno podporo od angleškega kluba Leeds United.

Sto trideset Afganistancev bo preživelo dest dni v karanteni, preden bodo v Veliki Britaniji zaživeli svoja nova življenja. Ženske, ki se ukvarjajo s športom, so v Afganistanu obravnavane kot grožnja talibanom. Odkar so ti prevzeli oblast in začeli ženskam omejevati izobraževanje in svoboščine, jih je na stotine že zapustilo državo.

Nekdanja kapetanka afganistanske ženske reprezentance Khalida Popal, ki si je močno prizadevala za evakuacijo športnic, je dejala, da se počuti neizmerno srečno in olajšano, da so dekleta izven nevarnosti. "Njihove hiše so požgali, nekatere njihove družinske člane so ubili ali pa ujeli talibani. Nevarnost je bila ogromna, zato je bilo zares pomembno, da jih čim prej spravimo iz Afganistana," je olajšano zaključila.

