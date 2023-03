Popzvezdnika toži nekdanje dekle, ker je v pesmih uporabil njen posnetek

Carliz De La Cruz Hernández je povedala, da je leta 2015 na svoj telefon posnela znamenito frazo "Bad Bunny Baby", še preden je zvezdnik postal slaven in preden sta se razšla. Fraza se je pojavila na singlu Pa Ti iz leta 2017 in v pesmi Dos Mil 16 iz leta 2022.

V zadnjih treh letih najbolj predvajan izvajalec na Spotifyu

V zadnjih treh letih je bil sicer Benito Antonio Martínez Ocasio, kar je raperjevo pravo ime, najbolj predvajan izvajalec na Spotifyu. Na javno tožbo njegovega nekdanjega dekleta, ki jo je ta v začetku meseca vložila v Portoriku, se pevec še ni odzval.

Par se je spoznal leta 2011, skupaj sta delala v supermarketu, medtem ko se je Bad Bunny že posvečal svoji glasbeni karieri in ustvarjal pesmi. De La Cruzova naj bi na aplikaciji za zvočne zapiske posnela več različic izrečene fraze "Bad Bunny Baby" in jih poslala Bad Bunnyju.

Posnetke je Bad Bunny uporabil v prvih skladbah, ki so dosegle milijonske oglede

Ta je različice posnetkov kasneje uporabil v nizu zgodnjih skladb na Soundcloudu ter v izdaji pesmi Pa Ti, ki ima več kot 355 milijonov ogledov na platformi YouTube in 235 milijonov predvajanj na Spotifyu.

Odvetniki De La Cruzove trdijo, da so ji nekaj dni pred izidom zadnjega albuma Bad Bunnyja Un Verano Sin Ti lani njegovi predstavniki ponudili, da od nje odkupijo pravice za skladbo za 1.850 evrov (2.000 dolarjev). Njegovo nekdanje dekle je to ponudbo zavrnilo in album je izšel z njeno vrstico. Album Un Verano Sin Ti je bil nato nominiran za album leta na podelitvi grammyjev, nagrado pa je Bad Bunny tudi prejel.

Foto: Guliverimage

Trdi, da gre za hud napad "na njeno zasebnost, moralo in dostojanstvo"

De La Cruzova trdi, da je bil njen originalni posnetek uporabljen na koncertih, ter dodaja, da gre pri uporabi njenega posnetka za "veliko malomarnost in, še huje, napad na njeno zasebnost, moralo in dostojanstvo". Po izdaji zadnjega albuma so na njenih profilih pogosti komentarji oboževalcev Bad Bunnyja, to pa naj bi se ji dogajalo tudi v živo.

"To je povzročilo in trenutno povzroča, da je gospa De La Cruz zaskrbljena, tesnobna, prestrašena, preobremenjena, ob tem pa tudi trpi," je še zapisano v pravnem dokumentu.

Poiskala že pomoč psihologov

Kot so dodali, je položaj zanjo trenutno nevzdržen in neobvladljiv, zato je že morala poiskati pomoč pri več psihologih. Par se je razšel leta 2016, naslednje leto pa se krajši čas še družil. Poleg omenjene tožbe De La Cruzova toži tudi založbo Bad Bunny Rimas Entertainment in menedžerja Noaha Assada.