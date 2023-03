Zaradi golega sprehoda po ulici pridržali nekdanjo zvezdnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralko Amando Bynes, ki je največ prepoznavnih vlog nanizala v devetdesetih in dvatisočih letih, so za tri dni pridržali v psihiatričnem priporu zaradi golega sprehoda po Los Angelesu.

Kot so za ameriški tabloidni medij TMZ poročali očividci, se je igralka v nedeljo zgodaj zjutraj brez oblačil sprehajala v bližini centra Los Angelesa. Bynesova naj bi pomahala avtomobilom in enemu izmed voznikov povedala, da je imela "psihotično epizodo". Amanda je nato sama poklicala policijo.

Odpeljali so jo na bližnjo policijsko postajo, kjer je ekipa za duševno zdravje ugotovila, da jo je treba vključiti v psihiatrični pripor. Kot so še povedali neimenovani viri, se igralka med hojo in med pridržanjem ni poškodovala.

Viri blizu igralke so potrdili, da je trenutno hospitalizirana in bo verjetno še nekaj dni prejemala zdravstveno oskrbo. Običajno psihiatrično zadržanje traja 72 ur, vendar ga je mogoče podaljšati.

Pred letom dni se je končalo devetletno skrbništvo njene matere

Mineva skoraj leto dni, odkar je bilo uradno prekinjeno devetletno skrbništvo za nekdanjo zvezdnico. Amandina mati Lynn je bila njena skrbnica od leta 2013, ko so zdravniki odkrili, da ima težave z duševnim zdravjem – igralki so diagnosticirali bipolarno motnjo. Amanda je bila v naslednjih letih vključena v vrsto nenavadnih incidentov, poslali pa so jo tudi na zdravljenje na psihiatrični oddelek.

Amanda Bynes leta 2009 Foto: Profimedia

Amanda je od lanskega leta samostojno živela v svoji hiši in hodila na tečaje kozmetike, zato so bili tudi njeni bližnji veseli njenega napredka. Prav zato se je njenim staršem in bližnjim njena nedeljska epizoda zdela kot anomalija.