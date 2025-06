Prvi zmenek se je spremenil v nočno moro

Ženska, ki se je znašla na grozljivem prvem zmenku z moškim, ki je po divjem pregonu po avtocesti v bolnišnico spravil sedem policistov, si "želi, da se to nikoli ne bi zgodilo".

27-letna mati dveh otrok Courtney Redfern se je 9. aprila v Gatesheadu (Tyne, Velika Britanija) peljala domov z 20-letnim Mazyarjem Azarbonyadom v njegovem BMW serije 5, ko so ju policisti poskušali ustaviti zaradi okvarjene zadnje luči. Ob podpori policijskega helikopterja iz zraka so štiri policijska vozila izvedla taktični manever in z vozili obkolila Azarbonyadov avtomobil ter ga zaustavila, poroča Daily Mail.

Sledila je huda nesreča

A le nekaj sekund zatem je v vozila z 80 miljami na uro (približno 130 km/h) trčil neoznačen policijski volvo, katerega voznik ni vedel, da so vozila na cesti ustavljena. Po besedah prič je prizor postal pravo razdejanje.

V središču vsega je bila Courtney, ki je – tako kot njen zmenek – čudežno ušla hujšim poškodbam. Vir blizu 27-letnice je danes razkril, da si Courtney želi, da se vse skupaj sploh nikoli ne bi zgodilo. Kljub Courtneyjinim protestom je namreč v Iranu rojeni Azarbonyad, ki ni imel ne vozniškega dovoljenja ne zavarovanja, pohodil plin in policiste popeljal v grozljiv pregon z velikimi hitrostmi skozi Gateshead in po avtocesti A1M proti Newcastlu.