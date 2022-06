Kendall Jenner in Devin Booker sta se razšla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manekenka Kendall Jenner in košarkar NBA Devin Booker sta se po dveh letih zveze razšla, poroča Entertainment Tonight. Par sta bila od leta 2020, razšla pa naj bi se zaradi različnih želj v prihodnosti.

26-letno Kendall in 25-letnega Devina so prvič opazili leta 2020, ko sta bila na poti v Sedono v Arizoni. Da sta v zvezi, sta javno potrdila lani na valentinovo.

Skupaj sta se udeležila italijanske poroke

Junija 2021 sta praznovala eno leto zveze, pred kratkim pa so ju opazili na italijanski poroki Kourtney Kardashian in Travisa Barkerja. Jennerjeva je bila glede svojega ljubezenskega življenja vedno skrivnostna in njen odnos z Bookerjem ni bil izjema.

Vir je za People povedal, da je igralec kluba Phoenix Suns "zelo skromen in ne želi biti slaven". Drugi vir je dejal, da sta lani poleti prehitro postala resna. "Kendall ga je veliko obiskovala v Phoenixu. Ko je Devin končal sezono, je ostal pri njej v Los Angelesu. Skupaj sta preživela vse poletje in celo dopustovala z Justinom Bieberjem in njegovo ženo Hailey Baldwin Bieber. Še vedno sta mlada in vsi navijajo zanju. Sta odličen par," je povedal.

Ugibali, da sta se zaročila

Preden sta postala par, sta se Jennerjeva in Booker hodila na dvojne zmenke. Kendall je šla z nekdanjim fantom Benom Simmonsom na večerjo z Bookerjem in Jordyn Woods, nekdanjo najboljšo prijateljico Kylie Jenner. Woodsova in Booker sta se razšla v začetku leta 2019, potem ko je Woodsova na zabavi poljubila Tristana Thompsona, zdaj nekdanjega moža Khloe Kardashian.

Na začetku letošnjega leta so se pojavila celo ugibanja, da sta Jennerjeva in Booker svoj odnos dvignila na višjo raven in se zaročila.