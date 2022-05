Zvezdnik Phoenixa pred odločilno bitko z Dončićem in druščino opozarja

Napetost pred odločilnim obračunom polfinala zahodne konference lige NBA med košarkarji Phoenix Suns in Dallas Mavericks narašča. Zvezdnik Chris Paul se zaveda, da je veliko na tnalu, hkrati pa izpostavlja, da je lahko zadnja visoka zmaga Luke Dončića in soigralcev varljiva.

"V takšnem položaju smo že bili. Najboljša stvar pri vseh tekmah v končnici je, da v naslednjo tekmo ne prineseš zmage z 20 točkami razlike. Vsaka tekma ima namreč svoj tok in zdaj je pred nami odločilna tekma," je opozoril organizator igre Phoenix Suns Chris Paul in s tem dal vedeti, da so visoke zmage lahko varljive.

Dallas Mavericks so šesto tekmo dobili z rezultatom s 113:86 in pred domačimi navijači izsilili sedmo tekmo, ki pa jo bosta ekipi odigrali v Arizoni, kjer domujejo košarkarji Phoenixa.

Domači teren je bil do odločilnega obračuna ključnega pomena, saj sta bili obe moštvi vselej uspešni na domačem parketu. Pri Phoenixu, ki je bil najboljša ekipa rednega dela lige NBA, se nadejajo, da se bo trend nadaljeval.

Dončić že igral sedmo tekmo

"Zavedamo se, da so dobra ekipa. V zahodni konferenci so osvojili četrto mesto. Domačo dvorano so dobro varovali. Celotno sezono smo trdo delali, da bi si prislužili prednost domačega igrišča. Pred nami je sedma tekma. Nikdar še nisem igral sedme tekme. Zabavno bo," pravi prvi strelec Suns Devin Booker.

Navijači Phoenixa ponoči veliko pričakujejo od Devina Bookerja. Foto: Reuters

Zato pa so sedmo tekmo igrali Luka Dončić in druščina lansko sezono, ko so v prvem krogu končnice izgubili proti Los Angeles Clippers. Takrat sta bili obe ekipi vse do zadnje tekme uspešnejši na gostovanjih, nakar so Kalifornijci v odločilni bitki premagali Mavse. Luka je na odločilni tekmi dosegel 46 točk in imel premalo pomoči soigralcev za morebitno presenečenje. Dobrodošlo je, da ima slovenski košarkar s tovrstnimi odločilnimi obračuni že izkušnje, kar bi lahko bilo danes ponoči, ko se bo tekma začela ob 2. uri po slovenskem času, pomembno.

"Naša naloga je, da jim otežimo delo"

V taboru Dallasa se zavedajo, da bodo košarkarji Phoenixa nabrušeni in leteli pred glasnimi domačimi navijači, kar izpostavlja tudi francoski košarkar Frank Ntilikina: "Pričakujem najboljše. Najboljše od Paula, najboljše od Bookerja, najboljše od Suns. So izkušena ekipa. Vedo, kaj počnejo. Pritisk je na njihovi strani. Tudi mi bomo pokazali najboljšo različico nas samih."

Kdo se bo veselil po sedmem obračunu, Chris Paul ali Luka Dončić? Foto: Reuters

Bookerja in Paula je izpostavil tudi trener Mavericks Jason Kidd: "Govorimo o košarkarjih, ki jima je jasno, kaj stoji pred njima. Agresivni bodo. Naša naloga je, da jim otežimo delo. Vemo, da prihajata Chris in Booker. Že celotno serijo je temu tako."

V obeh taborih se zavedajo, da bo sedma tekma odločala o nadaljnji usodi v tej sezoni. Poraženec jo bo zaključil, zmagovalec se bo v konferenčnem finalu pomeril z Golden State Warriors. "Celotno sezono smo garali, da bi prišli do prednosti domačega terena. A to ne zagotavlja, da boš zmagal," je opozoril 37-letni Paul, od katerega navijači Phoenixa na tej tekmi pričakujejo veliko.