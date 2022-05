Zvezdnika lige NBA sta se posmehovala Dončićevemu mentorju

Navijači Dallasa bodo za vedno v srcih nosili Dirka Nowitzkega in Luko Dončića. Se bodo naslova prvaka kdaj veselili tudi s slovenskim superzvezdnikom? Pred 11 leti je Nemec doživel nespoštvljio obnašanje dveh zvezdnikov lige NBA, a šel nato vse do konca. Do šampionskega prstana.

Pred enajstimi leti so Dallas Mavericks prvič in za zdaj edinkrat osvojili naslov prvaka lige NBA. Serija proti Miami Heat, ki so jo Teksačani na krilih Dirka Nowitzkega dobili s 4:2, je bila zelo razburljiva. Tudi izven parketa. Zvezdnika Dwyane Wade in LeBron James sta se pred peto tekmo obnašala vzvišeno, nakar je sledila kazen. Podobno se dogaja Luki Dončiću v polfinalni seriji zahodne konference proti Phoenix Suns, le da sta bila zdaj na tapeti Devin Booker in Chris Paul. Bo šel Luka po sledeh mentorja in v noči na ponedeljek izločil favorizirani Phoenix?

Zasedbi Dallas Mavericks in Miami Heat sta bili leta 2011 izjemno kakovostni. Na strani Miamija so bili denimo košarkarji Dwyane Wade, LeBron James, Chris Bosh, pri Dallasu Dirk Nowitzki, Jason Terry, zdajšnji trener Jason Kidd, Shawn Marion.

Imena so zagotavljala izredno zanimivo serijo. Ta se je začela po željah Vročice, ki je prvo tekmo na gostovanju dobila. A je Dallas po krajšem ping-pongu udaril nazaj na četrti tekmi, ko je na Floridi poravnal izid v zmagah na 2:2.

Na tej tekmi je imel osrednji zvezdnik Dallasa Nowitzki zdravstvene težave, a kljub vsemu igral v svojem slogu in za takratno zmago s 86:83 prispeval 21 točk in bil najboljši strelec svojega moštva.

Nemca dogodek ni potolkel, saj se je zavedal, da je naslov prvaka na dosegu roke

Pred petim obračunom pa je prišlo do dogodka, ki je seriji naredil črno piko. Zlasti strani Miamija. Zanjo sta poskrbela zvezdnika Wade in James, ki sta se nespoštljivo obnašala do nemškega superzvezdnika. Ob vstopu v dvorano, kjer so imeli košarkarji Miamija strelski trening pred večernim obračunom, sta v tunelu kašljala, se ob tem zabavala, in z dejanjem dala vedeti, da mislita na Nemca.

"Iskreno povedano, počutil sem se, kot da je to malo nespoštljivo," se je nedavno spomnil dogodka Nowitzki in nadaljeval: "Toda to ni botrovalo k moji motivaciji. Bil sem eno zmago oddaljen od naslova, ki sem ga dolgo čakal."

Kako sta si Wade in James privoščila Nowitzkega

Nemški velikan je video videl šele po peti tekmi, na kateri je dosegel 29 točk in so jo Mavs na gostovanju dobili s 112:103. Zbran je ostal vse do konca in po šesti tekmi skupaj s soigralci osvojil naslov prvaka, ki je za Dallas za zdaj edini.

"Incident s kašljanjem je bil, ko sem bil še mlad. Takrat nisem mislil, da je vse skupaj resno. Ne rad sploh gledam ta posnetek. Svojemu sinu bi rekel, da kaj takšnega ne sme narediti," se je Wade opravičil Nowitzkemu.

Dončić trn v peti Phoenixu, a ni videti za Bookerja in Paula

Slednji je bil na koncu izbran za MVP finala in tako postal drugi evropski košarkar po Tonyju Parkerju, ki je prijel laskavo lovoriko in popeljal svoje moštvo do šampionske lovorike.

Tako kot njegov mentor je tudi Luka Dončić nedavno doživel nekaj nespoštljivosti s strani zvezdnikov Phoenix Suns Devina Bookerja in Chrisa Paula. Na novinarski konferenci po drugi tekmi sta si Paul in Booker na vprašanje, kako se bosta prilagodila in pripravila na igro proti igralcu Dončićevega kalibra, izmenjala pogled. Videti je bilo, kot da sta se skušala zadržati, da se ne bi zasmejala. Njun posnetek je nemudoma obšel svet in tudi nanju so začeli kazati s prstom.

Kako sta Booker in Paul odreagirala na vprašanje od Dončiću (od 10:20 naprej)

“The Luka special.”



—Devin Booker after staying down on the floor after a fall.



(via ky_russell0/IG) pic.twitter.com/63EoZ8zyIL — SportsCenter (@SportsCenter) May 11, 2022

Tako kot dvoboj med Dallasom in Miamijem leta 2011 je tudi ta med Phoenixom in Dallasom izjemno zanimiv. V noči na ponedeljek bo ob 2. uri zjutraj po slovenskem času odločilna tekma. Dallasu tudi zdaj ne pripada vloga favoria. V zraku je vprašanje, ali bo Mavs na krilih Dončića le uspelo preskočiti Phoenix na njegovem terenu, kar se v seriji še ni zgodilo, saj sta bili obe ekipi v domači dvorani stoodstotno uspešni.

Če jim bo, bodo le še eno stopnico oddaljeni od velikega finala, na tej pa že stoji zasedba Golden State Warriors, ki je v noči na soboto s 4:2 izločila Memphis Grizzlies.