Fantastični Dončić in Dallas še nista rekla zadnje

Luka Dončić in Dallas Mavericks tudi po šesti tekmi polfinala zahodne konference v ligi NBA ostajajo v boju za napredovanje. Mavs so pred domačimi navijači s 113:86 na kolena spravili Suns, prvi igralec tekme pa je bil znova Luka Dončić, ki je srečanje končal pri 33 točkah, 11 skokih in osmih asistencah. Dallas je tako izid v seriji poravnal na 3:3, zadnja, odločilna tekma bo na sporedu v nedeljo. Na drugi tekmi večera so si košarkarji Miami Heat z zmago nad Philadelphio 76ers priigrali nastop v finalu vzhoda (4:2 izid v seriji).

Končnica lige NBA, 2. krog (12. maj): Zahod:

Dallas Mavericks : Phoenix Suns 113:86 /3:3/

Luka Dončić 33 točk (9/18 za 2, 2/8 za 3, 9/14 prosti meti), 11 sk., 8 as., 4 ukr. žoge, 1 izg. žoga v 35:17, Bullock 19 (7 sk.), Brunson 18, Dinwiddie 15; Ayton 21 (11 sk.), Booker 19 (8 sk.), Paul 13 Vzhod:

Philadelphia 76ers : Miami Heat 90:99 /2:4/

Embiid (12 sk.) in Maxey 20, Milton 15; Butler 32 (8 sk.), Strus 20 (11 sk.), Tucker 12 (9 sk.) / / izid v zmagah, igrajo na štiri

"Veseli smo, da smo prišli do tu. Za nas je bil to velik izziv. A vemo, kaj ta tekma prinaša. Radi imamo izzive in to bomo dokazali, vzdušje v ekipi je odlično," je pred tekmo novinarjem v Dallasu razlagal Luka Dončić in zvečer dokazal, da je mislil resno. Mavericks so še enkrat več dokazali, kako pomembna je v tej seriji prednost domačega igrišča, saj je bil Phoenix v Teksasu praktično brez prave možnosti za končni uspeh. Za nekaj sivih las navijačev Dallasa je sicer slovenski košarkar poskrbel z nekaj grimasami, ki so nakazovale bolečino, in držanjem za levo nogo. Slovenski košarkar naj bi imel nekaj težav z bolečinami nad levim kolenom, okoli stegna, a težave niso hujše narave, kar je Slovenec danes na parketu več kot dokazal.

Doncic put a sleeve over his left leg and winced during that free-throw stoppage. pic.twitter.com/ew8ZNgA7iB — Brad Townsend (@townbrad) May 13, 2022

Slovenski košarkar je tekmo končal pri 33 točkah, skupno je na tekmah končnice presegel mejo 700 točk, s čimer se je na lestvici košarkarjev, ki jim je to to uspelo najhitreje (glede na število odigranih tekem), na tretjem mestu izenačil z Bobom McAdoojem. Zaostal je le za velikanoma Wiltom Chamberlainom in Michaelom Jordanom. Dončić je k strelskemu izkupičku danes dodal 11 skokov in osem asistenc, ob tem pa je, kljub nekoliko slabšemu odstotku meta, navduševal z domiselno igro in rešitvami v napadu. Izgubil je le eno žogo, pa še to v zadnji četrtini obračuna, ko je bila tekma praktično že odločena. Tudi sicer je Dallas navduševal s pametno igro, Mavericks so izgubili le šest žog, Phoenix na drugi strani kar 22.

Dončić je na skupno že peti tekmi v končnici presegel mejo 30 točk, desetih skokov in petih asistenc, s čimer je zdaj v franšizi prehitel Dirka Nowitzkega, ki mu je to uspelo štirikrat. A Nemec je za tovrstni dosežek potreboval kar 145 tekem, Dončić pa le 22.

Predstava Dončića:

Prvi komentar Dončića po zmagi: "Moja individualna predstava ni pomembna, to je ekipna zmaga. Vsi smo dali vse od sebe, vsi smo se borili in to moramo narediti tudi na naslednji tekmi. Res sem ponosen na to ekipo in to je velika zmaga. Bili smo agresivni v obrambi, podvajali smo Devina Bookerja, res smo dobro opravili svoje naloge. Na zadnji tekmi nam res ne bo lahko, igrati v Phoenixu je res zahtevno, imajo tudi odlične navijače. A verjamem v to ekipo, ki je res posebna in v kateri zares rad igram. Verjamem, da nam lahko uspe."

Druga četrtina po notah Dallasa

Košarkarji Dallasa so tekmo za biti ali ne biti pred glasnimi navijači začeli s standardno peterko Dončića, Jalena Brunsona, Reggieja Bullocka, Doriana Finney-Smitha in Dwighta Powella. V areni American Airlines je bilo tako na parketu kot ob njem vroče od prve do zadnje minute. Trda in agresivna igra že v prvih minutah obračuna pa sta bila dober pokazatelj pomembnosti tekme za obe strani.

Luka Doncic scores on Devin Booker and flexes on him 💪🏽pic.twitter.com/8oov3dipnd — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 13, 2022

Dallas je v prvem polčasu poskrbel za fantastično strelsko predstavo. In če je bilo prvih 12 minut še zelo izenačenih, je v drugi četrtini Dallas raztrgal mrežico Phoenixa. Potem ko so Mavs prvi del dobili z 28:25, so v slabih zadnjih šestih minutah prvega polčasa na krilih glasnih navijačev naredili delni izid 19:4 in pokazali, da bo arena American Airlines še tretjič v seriji s Phoenixom še kako težko osvojljiva trdnjava. V zadnjih sekundah prvega polčasa je najprej trojko zadel Maxi Kleber, nato pa je bil ob erupciji navijačev s črte za tri natančen še Bullock.

Luka Dončić je tekmo končal ob stoječih ovacijah svojih soigralcev in navijačev v dvorani. Foto: Reuters

Gostitelji so tako prvi polčas dobili s 60:45, odlično predstavo so domači pokazali tudi v obrambi, prvi zvezdnik Sunsov Devin Booker v drugi četrtini ni dosegel niti točke, Phoenix pa je dosegel najmanj točk v enem polčasu v tej sezoni. Skupaj z veteranom Chrisom Paulom sta v prvih 24 minutah skupaj zmogla le 13 točk. Dallas je v prvem polčasu dosegel kar deset trojk (iz 24 poskusov), dve je prispeval Dončić, ki je z 18 točkami in raznovrstno igro v prvi polovici tekme vlekel voz Dallasa.

Domači so tudi v nadaljevanju igrali v istem ritmu in pokazali, da za njih še nikakor ni napočil čas za konec sezone. Dobrih pet minut pred koncem tretjega dela je z dvema zaporednima zabijanjema za navdušenje že med tako razigranimi navijači Dallasa poskrbel Dončić in moštvo iz Teksasa držal v prednosti 20 točk (77:57). Štiri minute pred koncem tretjega dela je Dončić od DeAndreja Aytona ob zabijanju košarkarja Phoenixa prejel močan udarec s komolcem v glavo, a tudi to ni ustavilo razigranega 23-letnega Ljubljančana. Mavs so še naprej držali vse vajeti igre v svojih rokah, tretjo četrtino so dobili z izidom 94:72.

Luka Dunkcic!



He's up to 28 points for the @dallasmavs and we're not even through the 3rd quarter 🔥#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/ZTEPJOufNU — NBA (@NBA) May 13, 2022

Bližnje "srečanje" Dončića in Aytona:

Deandre Ayton elbowed Luka Doncic in the face on this dunk. It was ruled a defensive foul on Doncic and a taunting tech on Ayton.



Correct call? 🤔pic.twitter.com/1GvAlrxOdn — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 13, 2022

Dallas se je tudi v zadnjem delu naravnost poigraval s košarkarji Phoenixa, Dončić je ob zagotovljeni zmagi ob bučnem aplavzu navijačev na klop sedel že dobre tri minute in pol pred koncem obračuna, Dallas pa je na koncu slavil s 113:86. Slovenski košarkarski velemojster je imel danes znova dobro podporo svojih soigralcev. Bullock je tekmo končal pri 19 točkah (5/11 za 3) in sedmih skokih, Brunson je dosegel točko manj, razigral pa se je tudi Spencer Dinwiddie, ki je dosegel 15 točk (5/7 za 3).

Pri gostih je bil prvi igralec tekme tokrat Ayton, ki je vknjižil dvojni dvojček (21 točk, 11 skokov), Booker je na koncu 19 točkam dodal osem skokov, nov dan za pozabo pa je za veteranom Paulom, ki je na koncu dosegel 13 točk.

Vrhunci tekme:

V taboru Dallasa že pred pomembnim srečanjem s Phoenixom ni manjkalo dobre volje. Soigralci so se pošalili in izžvižgali Dončića, ko je na današnjem dopoldanskem treningu zadel s polovice igrišča:

The Mavs are booing Luka Doncic at shootaround today … bc he’s too good. pic.twitter.com/Z4nVMM4AMr — Callie Caplan (@CallieCaplan) May 12, 2022

Miami v finalu vzhoda

Še posebej uspešna pa je bila noč za košarkarje Miami Heat, ki so z zmago nad Philadelphio 76ers z 99:90 postali prvi finalisti vzhodne konference. Nekdanji klub Gorana Dragića je kot prvi v seriji s 76ers zmagal v gosteh in s skupnim izidom 4:2 v seriji napredoval. Miami si je zmago zagotovil v drugem polčasu, gostje so prednjačili v skoku, ki so ga dobili z 49:35. Pri Heat je bil z 32 točkami (13/29 met iz igre) in osmimi skoki najučinkovitejši Jimmy Butler, Max Strus je srečanje končal z dvojnim dvojčkom (20 točk, 11 skokov). Pri Philadelphii sta na njihovi zadnji tekmi sezone po 20 točk dosegla Joel Embiid in Tyrese Maxey.

Vrhunci tekme:

