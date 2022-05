Morant na bolniški in Curry ima avtocesto do finala Zahoda

Curry in Morant Foto: Reuters Golden State Warriors so četrto tekmo dobili s 101:98. Stephen Curry je bil z 32 točkami prvi strelec tekme. Tehtnica se je v dvoboju z Memphis Grizzlies prevesila na njihovo stran, potem ko se je v zaključku tretje tekme poškodoval Ja Morant. Najboljši igralec Grizlijev s povprečjem 27,4 točke, 5,7 skoka in 6,7 podaje očitno to sezono zaradi poškodbe kolena sploh ne bo več igral.

Za Memphis je Morant pomemben predvsem v zadnjih minutah tekem. Noben drug košarkar v letošnji končnici v zadnjih dveh minutah tekem ni dal toliko točk kot on. Na četrti so brez njega zgrešili šest od zadnjih osmih metov.

Memphis je na zadnjih desetih tekmah zmagal samo petkrat, Golden State pa osemkrat. Ob Curryju, ki na tekmah dosega po 25,5 točke, 5,2 skoka in 6,3 podaje, je v dresu Bojevnikov vse boljši Jordan Poole. Na zadnjih desetih tekmah ima povprečje 21,9 točke.