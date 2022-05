Veliko slavje Golden Stata, zgodovinski podvig Curryja! #video

Košarkarji Golden State Warriors so v noči na torek doma stežka ugnali Memphis Grizllies s 101:98. Gostje so nastopili brez poškodovanega prvega zvezdnika Jaja Moranta, bojevniki pa so s tem postali edini klub, ki je v konferenčnem polfinalu letošnjem končnice povedel s 3:1. Boston je namreč v gosteh odpravil prvaka Milwaukee (116:108) ter izenačil v zmagah na 2:2. Takšen je rezultat tudi med Phoenixom in Dallasom (peta tekma bo ob 4. uri zjutraj v sredo) ter med Miamijem in Philadelphio.

Vrhunci dvoboja v Milwaukeeju:

V letošnji končnici lige NBA je zelo izenačeno. Na kar treh konferenčnih polfinalnih obračunih je trenutno skupno razmerje v zmagah 2:2, le na enem pa si je ekipa zagotovila prednost. To so Golden State Warriors, ki so dobili še drugo zaporedno domačo tekmo v San Franciscu in proti Memphisu povedli s 3:1.

Vrhunci dvoboja v San Franciscu:

Pot do zmage jim je še bolj odprlo neigranje največjega zvezdnika Grizzlies Jaja Moranta, ki je izpustil srečanje zaradi ''skrivnostne'' poškodbe kolena. Staknil jo je na tretji tekmi, ko je v eni izmed akcij nerodno stopil in mu je malce obrnilo koleno. Kmalu za tem ga je za koleno potegnil še Jordan Poole, kar je v košarkarski javnosti v ZDA dvignilo nemalo prahu, vodstvo lige NBA pa ni kaznovalo igralca Golden Stata.

Ja Morant je spremljal četrti dvoboj konferenčnega polfinala s klopi za rezervne igralce. Foto: Reuters

Memphis je sicer v rednem delu lige NBA igral odlično na tekmah, na katerih ni mogel računati na Moranta. Tudi tokrat je bil zelo razigran, vodil večino srečanja in še v zadnjo minuto v Kaliforniji vstopil s prednostjo. Zaključek srečanja je bil zelo napet, takrat pa se je s črte prostih metov še kako izkazal Stephen Curry. Dokazani ostrostrelec, ki je tokrat izza velike črte za tri točke zadel le 4 od 14 metov, je v zadnjih 46 sekundah zadel kar osem prostih metov.

Njegova natančna roka je popeljala Warriors do tesne zmage, s katero so se izbranci Steva Kerra približali napredovanju v konferenčni finale. Zanimivo je, da Kerr ni smel voditi košarkarjev. Golden State je namreč dve uri pred začetkom srečanja sporočil, kako je bil trener pozitiven na testiranju za Covid-19. Tako je bojevnike vodil njegov pomočnik Mike Brown, ki bo po koncu sezone postal novi trener Sacramento Kings.

Katastrofalen uvod Golden Stata v metu za tri točke

Bojevniki tokrat niso blesteli v metu za tri točke. Še več, zgrešili so uvodnih 15 metov ter poskrbeli za najslabši štart v tej statistični prvini na tekmi končnice lige NBA po letu 2011, ko so Oklahoma City Thunder proti takratnemu bodočemu prvaku Dallas Mavericks na tretji tekmi konferenčnega finala sprva metali za tri točke 0/16.

Golden State je prvo trojko proti Memphisu, ki je v zadnjo četrtino vstopil s +7 (69:62), dočakal šele tri minute pred koncem prvega polčasa, zadel jo je Otto Porter Jr.

Stephen Curry je kot prvi košarkar v zgodovini lige NBA v končnici dosegel več kot 500 trojk:

Stephen Curry is in a league of his own!



He becomes the 1st player in NBA Postseason history to make 500 three-pointers. pic.twitter.com/X25Nrs2aM6 — NBA (@NBA) May 10, 2022

Končnica lige NBA, 2. krog (9. maj): Vzhod:

Milwaukee Bucks : Boston Celtics 108:116 /2:2/

G. Antetokounmpo 34 (met iz igre 14/32), 18 sk., Lopez 17, 7 sk., Holiday 16, 9 as., 7 sk.; Tatum (13 sk., met iz igre 11/24) in Horford (8 sk., trojke 5/7) 30, Smart (8 as.) in Brown 18



Zahod:

Golden State Warriors : Memphis Grizzlies 101:98 /3:1/

Curry 32 (trojke 4/14), 8 as., Wiggins 17, 10 sk., Thompson (trojke 0/7, 7 sk.) in Poole (met iz igre 4/12, 6 sk., 5 as.) 14; Jackson Jr. 21 (trojke 0/7), Jones 19, 6 sk., Anderson 17, 8 sk., Brooks 12, 8 as.



/ / Izid v zmagah, igrajo na štiri.

Njegov soigralecje zgrešil vseh sedem metov za tri točke, prvi zvezdnik Curry pa uvodnih pet, nato pa je v zadnji minuti prvega polčasa le zadel prvo izmed štirih trojk, s katero se je kot prvi košarkar v zgodovini lige NBA na tekmah končnice uvrstil v klub 500. Postal je namreč prvi, ki je zadel vsaj 500 trojk. V karieri jih je dosegel že 503!