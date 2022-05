Grk zverinsko zabil in izzival z buljenjem. Sledilo je maščevanje. #video

Na dvoboju med Milwaukeejem in Bostonom se je izkazal Al Horford. Pri 35 letih spada med veterane lige NBA, a je blestel s 30 točkami in odličnim pokrivanjem prvega zvezdnika prvakov lige NBA Giannisa Antetokounmpoja, s katerim je imel prav poseben dvoboj. Najprej se je smejalo Grku, na koncu pa je postal Horford veliki junak Bostona!

Na srečanju v Milwaukeeju se je zmaga nasmihala gostiteljem. Branilci naslova so vodili večji del srečanja, večino točk pa je dosegal Giannis Antetokounmpo (34). Pogosto je bil prehiter za obrambo Bostona. Svojo izjemno fizično moč in spretnost je izkazoval na različne načine. Ob odsotnosti poškodovanega Roberta Williamsa III ga je skušal ustaviti Grant Williams, a si je hitro nabiral osebne prekrške.

Al Horford se je maščeval Giannisu Antetokounmpoju:

Al Horford got his revenge on Giannis Antetokounmpo in the end 😲



🎥 @NBATV pic.twitter.com/Wq0I1ogZlz — BasketNews (@BasketNews_com) May 10, 2022

Po tem je zaigral kot v transu

Giannis Antetokounmpo je bil s 34 točkami prvi strelec srečanja, a se je na koncu smejalo Alu Horfordu. Foto: Reuters Tako je zahtevna naloga doletela Ala Horforda, 35-letnega centra, ki je na začetku tretje četrtine postal žrtev provokacije grškega superzvezdnika. Antetokounmpo je po zverinskem zabijanju buljil v nemočnega Horforda, sodniki pa so provokacijo kaznovali s tehnično napako. Izkušeni košarkar Bostona je le kimal, si mislil svoje, po dvoboju pa je zaupal, kako je bil to eden od odločilnih trenutkov, saj je poskrbel za klik v njegovi glavi.

''Ne vem, kaj mi je govoril, a njegov pogled, način, kako je buljil vame, mi resnično ni bil všeč. Takrat se je v meni nekaj prelomilo,'' je Horford pojasnil, kaj se je dogajalo v trenutkih, ko je imel prednost v svojih rokah Milwaukee.

Po tem pripetljaju je močno popravil raven igre, se še naprej trudil v obrambi, kjer je imel Grk ob njegovem pokrivanju slabši odstotek meta iz igre, za nameček pa začel kot za stavo polniti še koš Milwaukeeja. Zaigral je kot v transu, najboljše ponudil za zadnjo četrtino, v kateri je dosegel kar 16 točk ter iz igre zadel vseh šest metov. V tem delu srečanja, ko je Boston z velikim preobratom spravil prvaka NBA v hude težave, je izkušeni center, ki bo prihodnji mesec dopolnil 36 let, vrnil Antetokounmpoju in s silnim zabijanjem, ob katerem je Grka s komolcem brez milosti potisnil na tla (tudi on je prejel tehnično napako), poskrbel za sladko maščevanje.

Horford v tej seriji med pokrivanjem povzroča velike težave Antetokounmpoju. Ko ga pokriva, je met Grka iz igre le 30,6-odstoten, ko pa so ga pokrivali njegovi soigralci, je bil Greek Freak neprimerljivo bolj natančen iz igre (skoraj 54 odstotkov):

Giannis is 15-49 (30.6%) when guarded by Horford this series.



He is 35-65 (53.8%) when guarded by any other Celtic. pic.twitter.com/82fx23v13t — StatMuse (@statmuse) May 10, 2022

To je bil vrhunec dvoboja, na katerem so Kelti izenačili rezultat v skupnih zmagah na 2:2, serija konferenčnega polfinala pa se zdaj seli v Boston. ''Veliko košarkarjev pri 35 letih tega ne bi zmoglo. Lahko bomo srečni, če bomo tudi sami taki pri teh letih. Odigral je izjemno, bil je glavni razlog, zakaj je Boston ostal v igri. Zasluži si vse čestitke,'' je Grk z nigerijskimi koreninami po tekmi športno čestital velikemu junaku Bostona, ki je bil s 30 točkami (toliko jih je dosegel tudi 24-letni Jayson Tatum) najboljši strelec Celtics, dosegel pa je tudi strelski rekord kariere na tekmah končnice lige NBA. Ob še kako primernem času, saj je preprečil Milwaukeeju, da bi ušel na vodstvo s 3:1.