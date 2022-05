Jokić bo ta teden drugič izbran za MVP-ja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nikola Jokić je v tej sezoni presegel svoje lanske številke. V rednem delu je v povprečju dosegel 27,1 točke, 13,8 skokov in 7,9 podaj na tekmo.

Srbski center je prav tako prvi košarkar v zgodovini, ki je v eni sami sezoni zabeležil dva tisoč točk, tisoč skokov in petsto podaj. To mu je uspelo brez soigralcev Jamala Murrayja, ki je zaradi poškodbe kolena preskočil celotno sezono, in Michaela Porterja mlajšega, ki je devet tekem zamudil zaradi poškodbe hrbta.

Ekipa Denverja je sicer že izpadla iz končnice NBA proti Golden Statu, je pa njihov center iz Somborja petnajsti igralec v zgodovini lige, ki bi MVP naslov odnesel večkrat. Dvakrat zaporedoma je to uspelo le Giannisu Antetokounmpu, ki je naziv MVP osvojil v sezonah 2018-19 in 2019-20. Zanj se je poleg Jokića in Joela Embiida potegoval tudi letos.