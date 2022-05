Bodo Warriors doma lahko zaustavili vročega Moranta?

Bucks in Celtics igrajo prvo tekmo v Milwaukeeju. Izid je poravnan na 1:1. Enako je v seriji med Warriors in Grizzlies, ki se nadaljuje z dvema tekmama v San Franciscu.

Golden State je dobil prvo tekmo serije z Memphisom, nakar je na drugi udaril Ja Morant. Dal je kar 47 točk in Grizzlies so zmagali s 106:101. Serija je poravnana na 1:1. V rednem delu sezone je imel Memphis sicer tri zmage več, a Golden State velja za favorita. Na zadnjih desetih tekmah so zmagali osemkrat, Memphis šestkrat. Stephen Curry in Klay Thompson sta premagala poškodbe in sta spet strah in trepet. Curry zadeva iz igre 44-odstotno, Thompson daje v povprečju 4,4 trojke na tekmo.