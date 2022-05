Nasmejani Dončić razkril ozadje vročega dogajanja v Dallasu

"Vedno verjamemo in tudi naprej bomo. Tudi če bomo imeli en odstotek možnosti za končni uspeh, bomo še vedno verjeli. Ta ekipa in vez, ki jo imamo med sabo, je posebna," je od zadovoljstva po zmagi na četrti tekmi končnice nad Phoenix Suns (111:101) žarel Luka Dončić. Ta sicer ni imel svojega strelskega dne, a je z raznovrstno igro znova prispeval levji delež k uspehu svojega moštva.

Čeprav je po tekmah v Phoenixu vse kazalo na to, da bo najboljša ekipa lige Dallas pustila brez možnosti za preživetje, pa sta dve tekmi v Teksasu Dallas z Luko Dončićem znova vrnile med žive. Mavs so na krilih domačih navijačev še drugič zapored Sonca spravili na kolena in s povsem drugačnim obrazom kot v Phoenixu pokazali, da ne bodo obupali do zadnjega trenutka tekme.

"Ekipa je bila danes izjemna. Vsak, ki pride na parket, tam pusti srce. Vedeli smo, da se Phoenix ne bo predal, a ostali smo skupaj. Res so vrhunsko moštvo, a mislim, da je to, da smo ostali skupaj, da smo bili fizično odlično, odločilo tekmo. Vedno verjamemo in tudi naprej bomo. Tudi če bomo imeli en odstotek možnosti za končni uspeh, bomo še vedno verjeli. Ta ekipa in vez, ki jo imamo med seboj, sta posebni. Znamo držati skupaj, ko nam gre in tudi ko nam ne gre, in tudi to je pomemben dejavnik za uspeh," je bil po tekmi zadovoljen Dončić. Ta se je s skupno 616 točkami, 231 skoki in 190 asistencami na svojih prvih 20 tekmah končnice pridružil Oscarju Robertsonu, ki je poleg Dončića edini na toliko obračunih presegel mejo 600 točk, 150 skokov in 150 asistenc.

Vrhunci igre Luke Dončića:

V ospredju tudi Lukova oprava

Ljubljančan je bil ob zmagi prešerno razpoložen, ena od novinark ga je po tekmi povprašala tudi o njegovi pisani srajci, ki je veliko pogledov privabila že pred začetkom tekme. "Dobil sem jo od Dora (Dorian Finney-Smith, op. p.). Poletje je tu in čas je za takšne obleke," je v smehu dejal slovenski košarkar, ki je imel na tej tekmi veliko pomoč v napadu s strani svojih soigralcev, še posebej razpoložen je bil Finney-Smith, ki je dosegel 24 točk, od tega osem trojk iz 12 poskusov.

Lukova srajca je pred in po tekmi vzbudila veliko zanimanja. Foto: Reuters

"Rad bi posebej opozoril na Doriana in Reggieja Bullocka, ki sta prava bojevnika. Nikoli se ne pritožujeta nad tem, koliko metov ali priložnosti dobita. Vedno data vse od sebe tudi v obrambi in zares sem vesel, da sta v naši ekipi. Dorian je bil danes res fantastičen, težko povem še kaj drugega kot to. A vedel sem, da je tega sposoben," je o svojem soigralcu dejal Dončić.

Finney-Smith pa je po tekmi razkril, kaj mu je med tekmo dejal Dončić. "Ko sem zadel pet trojk, je Luka prišel do mene in mi rekel: 'Dobil jih boš še nekaj več.' In ko ti LD reče, da moraš vreči in zadeti še več trojk, potem to tudi narediš," je v smehu pojasnil 29-letni član Dallasa.

Luka Dončić in Chris Paul sta bila hud boj. Foto: Reuters

Kot po skoraj vsaki zmagi je slovenski košarkar po koncu srečanja poudaril pomen dobre obrambe. "Mislim, da ni bila težava v tem, da fantje na prejšnjih tekmah ne bi prispevali svojega deleža, menim, da nam je obramba na zadnjih dveh tekmah prinesla ti dve zmagi. Mislim, da napad ni bil problem na nobeni izmed tekem s Phoenixom. Kot sem že rekel, ko igramo dobro obrambo, smo nevarna ekipa, in to je ključ do našega uspeha," je prepričan Dončić.

Vroče v boju s Paulom

Veliko vlogo so na tekmi v American Airlines Centru odigrale tudi osebne napake. Še posebej so jo sodniške odločitve zagodle Chrisu Paulu, ki je že po koncu prvega polčasa na svojem računu zbral štiri osebne napake, nato pa je slabih devet minut pred koncem dokončno sklenil obračun s šestimi osebnimi napakami.

"Paul je eden najboljših branilcev v zgodovini lige NBA. Njegova mentaliteta in to, kako vidi igro, sta res neverjetna. Ob njegovem četrtem prekršku mi je dejal: 'Ali sem te res odrinil tako močno?' Jaz pa sem odgovoril: 'Ne, a je bila to pač pametna poteza z moje strani,' nakar mi je odvrnil: 'Ja, vem,'" je v smehu na novinarski konferenci pojasnil Dončić, ki je Paulu med tekmo med drugim v smehu tudi dejal, da se je takšne poteze naučil od njega.

Dallas zdaj po dveh tekmah na domačih tleh spet čaka gostovanje v Arizoni. Tam si bo ena izmed ekip že priigrala prvo zaključno žogo za uvrstitev v konferenčni finale. "Mogoče nam je pri teh dveh tekmah do dobre obrambe pomagalo tudi dejstvo, da smo igrali doma. A tako moramo igrati tudi v gosteh. Vedno poudarjam, kako odlični so naši navijači, vedno nam pomagajo z energijo, in to moramo obdržati tudi v Phoenixu. Mislim, da bodo to serijo odločile tekme v gosteh," je še sklenil 23-letni košarkar.

