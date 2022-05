Bizarna kazen vodstva lige NBA ekipi Dallas Mavericks

Prav ste prebrali, vodstvo lige NBA je v sporočilu zapisalo, da je več igralcev in članov trenerskega štaba Mavsov med drugo tekmo proti Phoenix Suns bilo nekoliko oddaljeno od klopi Dallasa, bili pa so tudi na igrišču.

"Nisem vedel za kazen," je sprva glede kazni dejal trener Mavericks Jason Kidd in nadaljeval: "Liga je zaskrbljena zaradi napačnih stvari. Navijanje soigralcev na klopi je nekaj posebnega in to daje športu čar. To je namen športa. In to, da so nas kaznovali, je super, saj bo šel denar v dobrodelne namene. Pa vendarle, še enkrat, gledamo na napačne stvari."

Razburljivo dogajanje pa je bilo tudi na tretji tekmi med Dallasom in Phoenixom. Po dveh porazih so se Luka Dončić in soigralci dvignili in z zmago s 103:94 znižali izid na 1:2. Slovenski košarkarski zvezdnik je k uspehu prispeval 26 točk, 13 skokov in devet asistenc. Naslednji obračun bo v Dallasu v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času.