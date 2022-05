Kamerunski zvezdnik lige NBA na eurobasketu proti Sloveniji?

Joel Embiid je bil francoskim staršem rojen v Kamerunu, kjer so njegov košarkarski talent odkrili, ko je imel že 15 let. Nikoli ni živel ali igral v Franciji. Odšel je v ZDA, kjer je obiskoval univerzo Kansas. In bil leta 2014 tretji izbor na naboru lige NBA. Še danes igra za Philadelphio 76ers. Letos je odigral najboljšo sezono, saj je imel povprečje 30,6 točke in 11,7 skoka. S 76ers se je uvrstil v drugi krog končnice, kjer bodo igrali proti Miami Heat. Zaradi razbite arkade in pretresa možganov, ki ju je utrpel na prejšnji tekmi, bo sicer izpustil vsaj dve tekmi.

Danes 28-letni košarkar je že pred štirimi leti javno izrazil željo, da bi igral za francosko reprezentanco. Po poročanju francoskih medijev so na francoski košarkarski zvezi zdaj vložili prošnjo, da bi pridobil potni list. Da bodo lahko zaključili vse postopke, se bo moral konec junija osebno zglasiti v Franciji.

Embiid na letošnjem evropskem prvenstvu proti Dončiću? Foto: Reuters Kot vemo že iz primera slovenske reprezentance, ima po pravilih Fibe vsaka lahko enega naturaliziranega košarkarja. Embiid za Kamerun ni nikoli igral. Z njim bi bi bila Francija na letošnjem evropskem prvenstvu še bolj močna. Že tako ima nekaj vrhunski NBA-jevcev: Nicolasa Batuma, Rudyja Goberta in Evena Fournierja.

Na družabnih omrežjih so se že pojavili zapisi razočaranja, češ da bi lahko s Pascalom Siakamom naredila mnogo več za promocijo košarke v Afriki, če bi skupaj zaigrala za kamerunsko reprezentanco.