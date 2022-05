Dončića skuša izločiti najboljši trener. Tudi uradno.

Sonca so pod vodstvom Montyja Williamsa to sezono v rednem delu nanizala 64 zmag za prvo mesto na zahodu in v ligi. Kot so v ligi NBA še zapisali v izjavi za javnost, je Williams v glasovanju za trofejo Red Auerbach premagal trenerja Memphis Grizzlies Taylorja Jenkinsa in prvega moža Miami Heat Erika Spoelstro.

Williams je v glasovanju prejel 458 točk (81 za prvo mesto), na drugem mestu je končal Jenkins z 270 (17), na tretjem pa Spoelstra z 72 točkami (1).

Williams, ki je sonca prevzel leta 2019 in jih povsem poživil, je prvič v karieri osvojil to nagrado in je tretji trener Phoenixa v zgodovini lige, ki mu je pripadla ta čast po Cottonu Fitzsimmonsu (1988/89) in Miku D'Antoniju (2004/05).

Monty Williams je bil s Phoenixom najboljši v rednem delu lige NBA, zdaj pa skuša po Minnesoti v končnici lige NBA izločiti še Dallas. Foto: Reuters

Sonca bodo v peti tekmi konferenčnega polfinala lige NBA gostili Dallas Mavericks v noči na sredo. Tekma se bo začela ob 4. uri zjutraj po slovenskem času. V seriji med Phoenixom in Dallasom so za zdaj gostitelji vknjižili vse štiri zmage, tako da je rezultat v skupnih tekmah izenačen na 2:2, slovenski košarkarski as Luka Dončić pa v povprečju na tekmo dosega kar 33 točk!