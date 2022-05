Dončićev nasprotnik doživljal dramo tudi ob robu parketa #video

Tretja tekma drugega kroga končnice zahodne konference v ligi NBA košarkarju Chrisu Paulu zagotovo ne bo ostala v lepem spominu. 37-letni košarkar je v 23 minutah na parketu dosegel le pet točk, tekmo pa je moral zaradi šestih osebnih napak končati že devet minut pred koncem srečanja. Ob tem je zvezdnik lige NBA tako kot na vseh dosedanjih tekmah bil hud boj z Luko Dončićem, ki pa je tokrat obračun s 37-letnikom zanesljivo dobil.

Ob tem je Dončić nekoliko "na silo" poskrbel, da je moral vedno neugodni Paul tekmo končati predčasno in se mu tako oddolžil za dogajanje na prejšnjih obračunih. "To sem se naučil od tebe," je ob eni od strogo dosojenih sodniških odločitev starejšemu kolegu v smehu dejal Dončić.

Chris Paul in Luka Dončić sta bila hud boj, v katerem je bil tokrat uspešnejši Ljubljančan. Foto: Reuters

Paulovo družino napadel eden od navijačev

A poleg dogajanja na igrišču je Paul še veliko večjo dramo na dan, ko so v ZDA praznovali materinski dan, doživljal ob robu igrišča. Že med tekmo so po družbenih omrežjih zaokrožili posnetki Paula, kako se prepira z enim od gledalcev, ki je sedel za klopjo Phoenixa v American Airlines Areni, ob tem pa opozarja varnostnike v dvorani na dogajanje na tribuni. "Roke je položil na mojo mamo," je ponavljal Paul.

Kot so kasneje poročali ameriški mediji, naj bi eden od navijačev Dallasa napadel družino Paula. Tekmo v Dallasu so si namreč v živo ogledali Paulova mati, žena in oba otroka. Eden od navijačev naj bi med tekmo napadel mamo zvezdnika, ob tem pa naj bi odrinil še njegovo ženo. Vsemu skupaj naj bi bili priča tudi njegovi otroci, ki naj bi bili po dogodku prestrašeni. Omenjenega domnevnega dogodka sicer ni ujela nobena od kamer v dvorani.

"Hey! Hey, I'll see you later! I'll see you later!"



Another angle of Chris Paul responding to the two ejected fans who reportedly pushed his mom and wife.



(via @DallasTexasTV, h/t @_Talkin_NBA)pic.twitter.com/thV3CmMqlG — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 9, 2022

Someone was escorted out of AAC after allegedly putting hands on one of Chris Paul’s family members pic.twitter.com/Z7UhGsHV59 — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) May 9, 2022

You can read Chris Paul's lips here, clear as day, saying "he put his hands on my mom, he put his hands on my mom."



Paul tweeted just a few minutes ago, taking issue with Dallas fans putting their hands on his family. pic.twitter.com/9DA0ZPqAEA — Mike Leslie (@MikeLeslieWFAA) May 9, 2022

Foto: zajem zaslona

Mladega navijača Dallasa, ki naj bi bil domnevni krivec za incident na srečanju, so ob jeznih in burnih vzklikih Paula nato iz dvorane pospremili varnostniki, areno pa je zapustila tudi njegova družina. Zvezdnik Sunsov je nato vidno raztresen in besen tekmo pospremil do konca. Ob koncu srečanja je skupaj z Devinom Bookerjem sedel tudi pred predstavnike sedme sile, a je tam obstal le dobro minuto. Že pred začetkom novinarske konference je večkrat vprašal, ali lahko zapusti druženje z novinarji, nato pa je odgovoril le na eno vprašanje in zapustil novinarsko konferenco. "Celotno dogajanje danes je bilo kot v megli," je dejal Paul, ki je bil poleg družinske drame močno razočaran tudi nad odločitvami sodniške trojice.

Paul glasen na Twitterju: J*** to!!!

Če ni želel komentirati dogajanja na novinarski konferenci in se na ta način zadržal neprijetnih komentarjev ter se izognil denarni kazni, pa je bil Američan bolj glasen na Twitterju, kjer se je oglasil po koncu tekme. "Igralce kaznujete, če karkoli rečejo navijačem, a ti pa lahko napadajo naše družine ... J*** to!!!" je jezno zapisal Paul.

Wanna fine players for saying stuff to the fans but the fans can put they hands on our families….fuck that!! — Chris Paul (@CP3) May 8, 2022

Na incident v Dallasu so se odzvali tudi pri Mavericksih, ki napad na družino košarkarja Phoenixa obžalujejo. "To je bilo zares nesprejemljivo obnašanje, ki ga ne bomo tolerirali. Mavericks in osebje v American Airlines Areni so gledalca nemudoma odstranili iz dvorne," so dogodek pokomentirali pri zasedbi iz Teksasa.

Preberite še: