Nekoč ni smel metati, zdaj rešuje Dončića in Dallas #video

Slaba obramba in napadalno breme zgolj na Luki Dončiću. Tako je Dallas izgubil prvi dve tekmi drugega kroga končnice s Phoenixom. To se je na tretji in četrti spremenilo. Suns so dosegli 101 točko na četrti tekmi, še manj na tretji. "To sta Bullock in Finney-Smith. Ta dva sta vojaka. Ne pritožujeta se, koliko metov dobita. Nikoli se ne pritožujeta. Samo igrata agresivno. Igrata obrambo. Zelo sem vesel, da sta v naši ekipi," je Dončić navedel Randyja Bullocka in Doriana Finney-Smitha. Skupaj z Maxijem Kleberjem, še enim specialistom za obrambo, je to trojica košarkarjev, ki je zelo natančna pri metih z razdalje. Vsi so več kot 40-odstotni.

Dončić: Nisem presenečen. Tega je sposoben.

Na naboru leta 2016 sploh ni bil izbran. A mu je dal Dallas priložnost na poletni ligi. Foto: Reuters Več Dončićevih podaj soigralcem (13 na četrti tekmi) in bolj enakomerno porazdeljen točkovni doprinos je drugi razlog, da je Dallas spreobrnil serijo s Phoenixom. Pa razen Dončića velikih zvezd sploh nima. Jalen Brunson to postaja in ga čaka prva bogata pogodba v karieri. Dorian Finney-Smith pa je košarkar, ki še pred kakim letom ni bil prava grožnja za nasprotnikove ekipe. Na četrti tekmi je eksplodiral z osmimi trojkami v 12 poskusih. "Izjemno! Osem trojk. Izjemno! Nimam drugih besed. A nisem presenečen. Tega je sposoben," je bil navdušen tudi Dončić.

Finney-Smith je tisti, ki je Luki predlagal, naj obleče srajco, zaradi katere je bil deležen veliko komentarjev. Foto: Reuters

Ob koncu so želeli, da bi dal še eno, s čimer bi izenačil rekord kluba. V končnici je za Dallas dal največ trojk Jason Terry (9). "Luka mi je pri petih trojkah rekel: Glej, da daš še kakšno. Če ti LD reče, da moraš zadeti še več trojk, sem jih pač moral," je z nasmeškom pripovedoval 29-letnik. "Želel sem si le zmage. Če bi zadel osem trojk in bi izgubili, ne bi nihče govoril o tem." Pravi, da se sam noče preveč izpostavljati. Kar nekoliko sramežljiv je bil na novinarski konferenci. Na treningih je sicer zelo glasen.

Williams: Bolj ga moramo spoštovati

Marsikdo se je vprašal, kdo sploh je Finney-Smith. "Morali bomo bolj spoštovati Finney-Smitha. Pri skoku v napadu je vedno zelo pomemben, zdaj pa še odlično zadeva. Bolj ga moramo spoštovati," se nove nevarnosti Mavs zaveda trener Suns, Monty Williams. Doe Doe, kot ga kličejo soigralci, leta 2016 sploh ni bil izbran na naboru. Vseeno so ga julija tistega leta Mavericks poklicali na poletne priprave. In z dobrim trening kampom si je priboril mesto v ekipi. Napredoval je iz leta v leto, postajal vse boljši v obrambi, zdaj dosega največ točk v karieri. Dva metra visoki krilni košarkar, ki je dopolnil 29 let, je imel v rednem delu sezone povprečje 11 točk in 4,5 skoka na tekmo (igral je 33 minut na tekmo). Zadel je 172 trojk, največ v karieri.

Carlisle mu ni dovolil metati za tri

Foto: Reuters Zdaj še več igra v končnici, v povprečju 40 minut. Daje po 13,4 točke in ima 5,7 skoka. Na desetih tekmah je zadel 47 trojk v 101 poskusu. Kar pa je najbolj zanimivo: na začetku NBA-kariere mu trener Rick Carlisle sploh ni dovolil metati za tri točke. "Spomnim se, da mi je na začetku Carlisle govoril, da lahko mečem samo, če se izteka čas za napad. Zdaj mi govorijo, naj vržem takoj, ko imam odprt met. To je dokaz, da sem veliko delal oziroma dokaz, da so v klubu veliko delali z mano." Mavericks so razvili njegov talent in ga letos februarja tudi nagradili s štiriletno pogodbo za 55,5 milijona ameriških dolarjev (52 milijonov evrov).

Peta tekma konferenčnega polfinala med Dallasom in Phoenixom bo v Arizoni v noči na sredo. Manj kot 24 ur po nedeljski zmagi so Mavericks že trenirali zanjo. Metali so tudi s polovice igrišča. Dončić in Finney-Smith sta tudi zadela.

