Lepa gesta Dončićevega šefa, ki je po incidentu poklical zvezdnika

Na četrti tekmi polfinala zahodne konference med Dallas Mavericks in Phoenix Suns sta navijača Dallasa prevečkrat posegla v prostor mame zvezdnika Phoenixa Chrisa Paula, zato so ju pospremili iz dvorane, vodstvo kluba pa jima je ob tem izreklo prepoved vstopa na tekme do leta 2023. Paula, ki je bil razumljivo vidno ogorčen nad dogodkom, sta poklicala tudi lastnik Mavericks Mark Cuban in športni direktor Nico Harrison.

Na četrti tekmi med Dallasom in Phoenixom sta navijača Dallasa sprožila incident. Za Phoenixovo klopjo sta namreč pritiskala na mamo Chrisa Paula. Eden od njiju se je je večkrat dotaknil in ji vseskozi govoril srečen materinski dan. Sprva se mu je lepo zahvalila in mu dejala, naj se je ne dotika več. Ker se je tovrstno početje nadaljevalo, je posredovala varnostna služba in iz dvorane pospremila navijača.

Iz Dallasa so naknadno sporočili, da so jima prepovedali vstop v dvorano vse do leta 2023.

Na sredini tekmi se je moral košarkar Phoenixa Paul še enkrat dotakniti neprijetne teme in izpostavil lepo gesto vodilnih v Dallasu. "Nico Harrison in Mark Cuban sta me poklicala po telefonu."

Phoenix je danes ponoči na peti tekmi s 110:80 povozil Dallas in bo imel v noči na petek priložnost, da se uvrsti v konferenčni finale, medtem ko bodo Luka Dončić in soigralci skušali izsiliti odločilno sedmo tekmo, ki bi bila nato v nedeljo v Phoenixu.