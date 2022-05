Po incidentu prepoved za navijača Luke Dončića

Na četrti tekmi polfinala zahodne konference med Dallas Mavericks in Phoenix Suns se je zgodil incident, ki je dvignil v ligi NBA kar nekaj prahu. Dva navijača Dallasa, ki sta bila vsiljiva do mame Chrisa Paula, sta dobila prepoved vstopa v American Airlines Center vse do leta 2023.

Zvezdnik Phoenix Suns Chris Paul je imel na četrti tekmi v Dallasu, ki jo je njegova ekipa izgubila s 101:111, nevšečnosti že na igrišču, potem ko je imel težave z osebnimi napakami in moral tekmo po šesti celo predčasno končati.

Dodatne težave so bile povezane z njegovo družino ob robu parketa. Za Phoenixovo klopjo je sedela njegova mama in dva navijača Dallasa sta preveč posegla v njen prostor. "Nenehno je želel biti zabaven in se je je dotikal in govoril srečen materinski dan. Rekla mu je hvala, ampak naj se je ne dotika več. A se je nadaljevalo. Takrat je eskaliralo," je v pogovoru za TNT dejal strokovni komentator Kenny Smith, ki je bil v stiku z mamo Chrisa Paula.

Statement from the Dallas Mavericks on the incident involving Chris Paul’s family and fans. Two fans, who gave unwanted hugs to Paul’s family, will be banned from American Airlines Center until 2023: pic.twitter.com/tDTVcD36uU — Shams Charania (@ShamsCharania) May 9, 2022

Navijača Dallasa so po incidentu odstranili iz American Airlines Centra. V sporočilu za javnost so se odzvali pri Dallas Mavericks, ki so obtožili tovrstno ravnanje navijačev in jima prepovedali vstop v dvorano vse do leta 2023.

"Košarkarje nas kaznujejo, če rečemo kakšno grdo stvar, navijači pa lahko položijo roke na naše družinske člane … Je… to," pa je v zapisu na Twitterju zapisal Paul.

Peta tekma serije med Phoenix Suns in Dallas Mavericks bo v noči na sredo ob 4. uri po slovenskem času, ekipi pa sta po štirih tekmah izenačeni in sta za zdaj uspešno branili svojo trdnjavo. Lahko Luka Dončić in soigralci presenetijo v Arizoni?